– Deres Majestet!

Adjutanten som lukket opp den høye døren inn til kong Haralds kontor på Slottet, henvendte seg til kongen med høy og høytidelig røst og gjorde seg klar til å kalle inn den lille, helt spesielle gjesten som ventet utenfor kontoret.

AUDIENS: Audiens med Leonardo sto i kongens kalender. Foto: Skjermbilde fra Kongehuset.no

Kalenderen viste torsdag 16. desember 2021.

Midt mellom audiens med utenriksministeren og statsråd på Slottet, kunne man finne ett punkt til i kongens offisielle kalender den dagen:

«H.M. Kongen mottar Leonardo Taranta-David (6) i audiens.»

«Fanbrev»

Det spesielle møtet mellom den seks år gamle gutten og kongen av Norge kom i stand etter at Leonardo hadde sendt et brev til kongen tidligere den måneden for å ønske god jul.

Et fanbrev, kalte Leonardo det selv.

Ved hjelp av mammas penn, beskrev Leonardo i brevet hvordan han elsker å se på kongens taler. Hvordan han da faller til ro og kan sitte lenge og bare lytte konsentrert. Om hvordan han selv leker at han er kongen med hatt og stokk. Eller marsjerer som gardistene.

«Riktig god jul og godt nyttår, kjære konge! Jeg er nesten like opptatt av julenissen som jeg er av kongen, og gleder meg til jul.

Hilsen Leonardo»

Men før det rakk å bli jul, skulle Leonardo få en stor overraskelse. Brevet hadde nådd kong Harald. Han ville møte Leonardo.

Barack Obama, dronning Elizabeth – og Leonardo

Bare drøyt to uker etter at 6-åringen hadde sendt brevet til kongen, gikk han og moren opp Slottsbakken i sollyset den vinter-formiddagen 16. desember i fjor.

INVITERT: Leonardo ble invitert til kongen etter å ha sendt ham et julebrev. Foto: Privat

Det skulle bli en stor opplevelse fra begynnelse til slutt.

– Gardistene visste at det var Leonardo som kom, forteller Leonardos mor Linda.

Inne på Slottet satte en av de ansatte seg ned på kne og hjalp Leonardo med å få på finskoene.

SIGNERTE: Leonardo og mamma Linda signerte audiensprotokollen på Slottet. Foto: Privat

De ble fulgt opp til Fugleværelset, rommet utenfor kongens kontor. Der venter alle som skal i audiens til kongen. Der har internasjonale statsledere og fredsprisvinnere, som Nelson Mandela, Barack Obama og dronning Elizabeth, blitt tatt imot.

Nå var det Leonardos tur.

– Møtet har beveget oss dypt

Adjutanten banket på kongens kontordør. Døren ga fra seg et knirk da adjutanten åpnet den, gikk inn og sa:

– Deres Majestet! Leonardo Taranta-David og Linda David!

Kong Harald kom de to gjestene i møte, før de satte seg ned sammen. Kongen takket for brevet. Stilte Leonardo noen spørsmål.

– Men mest satt han med foldede hender på bordet og så på Leo, og Leo la hendene sine slik som kongen, så på kongen og så seg rundt. Det var rolig, magisk og rørende, beskriver moren.

PÅ SLOTTET: Leonardo hadde en stor dag på Slottet sammen med moren. Foto: Privat

Møtet gjorde inntrykk.

– Rausheten og det varme møtet har beveget oss dypt. Kongens ansatte gjorde også denne opplevelsen til et minne for livet for Leonardo. Han snakker stadig om denne dagen og lurer på når vi skal tilbake. Jeg er takknemlig for at vi har en konge som har barnet i fokus, sier Leonardos mor.

– En ny omdreining

I dag fyller kong Harald 85 år. Han har vært Norges konge i 31 av dem.

I løpet av alle de årene, og også i lange tider før det, har nordmenn henvendt seg til kongefamilien med hilsener, spørsmål eller ønsker.

Men at det har resultert i et personlig møte, og ikke bare et skriftlig svar på brevet, har ikke alltid vært like vanlig.

– Jeg tror nok at kong Harald har tatt dette et steg videre. For kong Olav skjedde det personlige møtet ofte ute på reise, selv om han selvsagt også holdt audienser. Men antakelig har institusjonen blitt mindre formell, sier kongebiograf Tore Rem.

– At man inviterer noen inn og har en ordentlig samtale og et møte under fire øyne med et menneske som har henvendt seg til kongehuset, er nok en ny omdreining. At et statsoverhode tar deg på alvor og gir deg opplevelsen av å bli sett, har en egen funksjon.

– Tenk at kongen vet at vi eksisterer!

Et halvt år etter at koronapandemien nådde Norge for fullt, og landet fortsatt var preget av restriksjoner, ble en gruppe barn fra Blå Kors Barnas Stasjon i Kristiansand invitert til Slottet.

Kong Harald ville høre hvordan de hadde det i koronatiden.

Fem spente 10- og 11-åringer gikk med sola i ryggen opp Slottsbakken en september-formiddag i 2020.

– Tenk at kongen vet at vi eksisterer, sa en av dem og smilte.

LYTTET: Kong Harald ville vite hvordan barna hadde hatt det under koronatiden. Foto: Det kongelige hoff

Inne på Slottet var bordet dekket med friske blomster og pent servise. Kanelboller og rød saft sto på menyen.

De snakket om hvordan det hadde vært å være borte fra skolen og venner. Om det negative med den tiden, men også det som hadde vært fint.

Barna fikk også spørre kongen om det de lurte på. Om hvordan han hadde hatt det. Om han savnet å klemme. Om hvor mye lysekronen som hang over bordet, kostet, og om hvilken farge som er kongens favorittfarge.

– Han var så snill. Han kunne ha vært bestefaren min, sa en av dem etterpå.

Anne-Randi Hanssen, virksomhetsleder ved Blå Kors Barnas Stasjon i Kristiansand, får gåsehud når hun tenker tilbake på besøket.

– Jeg ser hvor mye dette betydde for ungene. Dette var ikke et møte som var over etter møtet. Jeg er helt sikker på at dette varer livet ut, sier hun.

– «Tenk at kongen vil prate med meg. Han vil høre hva jeg har å si.» Jeg er helt sikker på at det gjør noe med selvfølelsen.

BOLLER OG SAFT: De fem barna fra Blå Kors Barnas Stasjon fikk sitte øverst ved bordet. Foto: Det kongelige hoff

Fra gata til Slottet

Et møte med kongen er blitt viktig for flere.

Da den spedbygde rusbrukeren og =Oslo-selgeren gikk inn på kong Haralds kontor, sto majesteten der med hånden utstrakt. Christer Modin hadde ofte følt seg uønsket. Oppveksten var preget av rus, bråk og institusjoner.

– Jeg er ikke helt vant til at folk reiser seg når jeg kommer, sa Christer.

Gatemagasinet =Oslo hadde spurt om de kunne få intervjue noen i kongefamilien til julenummeret. Svaret fra Slottet var at kongen selv ønsket å stille, og han ba om å få møte en av selgerne.

– Christer snakket om det flere uker i forkant, han gledet seg som et lite barn, sier daværende redaktør i =Oslo, Anlov P. Mathiesen.

Sammen med Mathiesen og en fotograf, satte Christer seg i drosjen og ba sjåføren kjøre dem til hovedinngangen på Slottet. Sjåføren trodde ikke på ham.

Men Christer hadde rett. På Slottet ventet kongen på ham.

KONGEMØTET: Kong Harald og Christer skuet ut mot Karl Johans gate fra vinduet på Slottet. – Mitt kontor er i gatene, sa Christer. Foto: =OSLO/Dimitri

Kong Harald lyttet mens Christer fortalte om egen hverdag.

Om hvordan folk før hadde gått over til andre siden av veien for å slippe å gå forbi ham og andre rusmisbrukere, men nå kom bort til ham for å kjøpe magasinet. Om hva det hadde å si for hans verdighet å kunne selge blader i stedet for å tigge – å kunne si «vær så god» i stedet for bare «takk» med bøyd hode.

Christer døde i 2018.

HOVEDINNGANGEN: Christer Modin på vei inn for å møte kong Harald på Slottet. Foto: =OSLO/Dimitri

Høy oppslutning

I en fersk meningsmåling Norstat har gjennomført for NRK, svarer 78 prosent at de støtter monarkiet.

15 prosent ønsker en annen styreform.

Oppslutningen om monarkiet har holdt seg stabilt høy over flere år.

– Jeg tror det handler om at den norske kongefamilien har gjort få åpenbare feil. Institusjonen står såpass trygt at så lenge kongefamilien oppfører seg greit og utfører sine oppgaver, er det relativt liten risiko for at populariteten svekkes, sier Tore Rem.

Han tror disse menneskemøtene, der kongen møter vanlige folk og er «folkets konge», er viktige for populariteten.

– I den norske tradisjonen tror jeg det er veldig viktig. Det er en paradoksal forventning: De skal være over oss, men samtidig skal de være som oss. I vår kultur er det utrolig viktig at disse signalene sendes, sier Rem.