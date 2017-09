Kommentator om Jonas: – Hvor lenge kan han bli sittende?

– Dette er et dårlig valgresultat for Arbeiderpartiet. Jonas Gahr Støre kan fortsatt bli statsminister, det er helt åpent, men hvis dette resultatet holder seg, så har Arbeiderpartiet gjort et elendig valg. Det er udiskutabelt, sier redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle.

VGs politiske kommentator Frithjof Jacobsen varsler krisestemning i Arbeiderpartiet.

– Det er borgerlig seier på alle målinger og prognoser. Nå tror jeg Støre tenker på om det finnes noen muligheter i opptellingen, om dette kan endre seg. Venstre, KrF og MDG ligger rett rundt sperregrensen, ting kan endre seg, men akkurat nå datt nok hans rom sammen. Dette må ha vært et slag i trynet, sier Jacobsen til VGTV.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre på valgvake i Folkets Hus i Oslo Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Bør vurdere sin stilling

Jacobsen mener at Jonas Gahr Støre bør vurdere om det tjener Arbeiderpartiet at han fortsetter som leder hvis valgresultatet blir nært opp mot de foreløpige prognosene mandag kveld. Er han den rette til å reise partiet opp fra det som ser ut til å bli et katastrofevalg?

– Jeg tror ikke de har tenkt noe særlig på dette, men det blir nok et spørsmål som vil melde seg. Hvor lenge kan han bli sittende? Er han rett mann til å få partiet opp og stå igjen, eller er han ikke det? Slik det ser ut i dag er det vanskelig å tro, både for han selv og andre, at han har gjort noe riktig i denne valgkampen, sier VG-kommentatoren til NRK.

Partioppslutning i hele landet Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 PROGNOSE 85,4 % opptalt R Rødt 2,2 + 1,1 SV Sosialistisk Venstreparti 5,8 + 1,7 AP Arbeiderpartiet 27,4 −3,5 SP Senterpartiet 10,6 + 5,1 MDG Miljøpartiet De Grønne 3,0 + 0,3 KRF Kristelig Folkeparti 4,4 −1,2 V Venstre 4,0 −1,2 H Høyre 25,2 −1,6 FRP Fremskrittspartiet 15,5 −0,8 ANDRE Andre 1,8 + 0,2

Trenger en havarikommisjon

Harald Stanghelle er ikke overrasket over at Arbeiderpartiet gjør et så dårlig valg.

– Arbeiderpartiet har prøvd å gi en fortelling om Norge anno 2017 som ikke har truffet velgerne. Hvis Erna Solberg fortsetter som statsminister er jeg helt sikker på at det blir en selvransakelse i Arbeiderpartiet. De trenger en havarikommisjon for å finne ut hva som gikk galt, mener Stanghelle.

Aftenposten-kommentator Harald Stanghelle. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Forventer intern oppvask

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, regner med at det blir en alvorlig intern diskusjon i Arbeiderpartiet hvis dette resultatet holder seg.

– Det er nok en del i Arbeiderpartiet som har vært svært kritiske til flørtingen med sentrum, og særlig Kristelig Folkeparti. Jeg tror riktig nok ikke på noe lederskifte med det første, selv om ingenting kan utelukkes. Det er litt for tidlig å si noe om dette nå, sier Takvam.

Valgforsker Bernt Aardal mener det har vært et massivt distriktsopprør mot Arbeiderpartiet. Særlig er det i Hedmark og Oppland partiet mister velgere til Senterpartiet. Også i Nordland og Finnmark går Arbeiderpartiet tilbake.

– Det er en fullstendig svikt i Arbeiderpartiets evne til å mobilisere inn mot et valg. Lojaliteten til tidligere velgere er veldig lav, sier Aardal.