Natur og Ungdom forventer at over 10 000 skoleelever streiker skolen 22. mars, enten de får gyldig fravær eller ikke.

Det har fått mange til å reagere, og det er slett ikke alle som støtter initiativet.

Massiv respons i sosiale medier

Lørdag morgen postet Frp-politiker Karianne Hansen i Skien et innlegg med tittelen «Kjære streikende klimaunger» på Facebook-siden sin.

Inspirert av lignende poster på engelsk, ironiserer hun over barn og unge som vil streike for et bedre klima.

Foto: Skjermdump fra Facebook

«Sydenturen til Granca eller Thailand kuttes ut, heller ingen bilferie til Italia ... fra nå blir det togferie, telttur i hagen til mormor eller helst blir vi hjemme,» er et eksempel hentet fra teksten.

Kommentarfeltet har bokstavelig talt tatt fyr, og mandag ettermiddag var innlegget delt 640 ganger.

– Det var ment som humor, sier en hoderystende Hansen til NRK.

Mange er enige med henne, men meningsmotstandere har også brukt innlegget som et eksempel på det de mener er voksne menneskers arroganse i møte med barn og unge som engasjerer seg.

– Arrogant

En av dem er Eivind Trædal i Miljøpartiet De Grønne, som mener innlegget er tragisk.

Eivind Trædal reagerer på innlegget fra Karianne Hansen. Foto: Håkon Eliassen / NRK

«Barn og ungdom tigger voksne om å ta ansvar for deres framtid, og voksne folk svarer med å forsøke å drite dem ut,» skrev han om Hansens innlegg i helgen.

Han synes det er greit å bruke humor, men at det er dumt å harselere med de unge som vil streike for miljøsaken.

– Vi bør heller lytte, og ikke gjøre narr, sier Trædal til NRK.

Leder av Natur og Ungdom i Skien, Simone Janøy, er medarrangør av demonstrasjonen i hjembyen fredag.

Hun er oppgitt over innholdet i Frp-politikerens Facebook-post.

– Jeg blir provosert. Det er ikke greit i det hele tatt, sier hun.

Leder av Natur og Ungdom i Skien, Simone Janøy, er medarrangør av demonstrasjonen i Skien på fredag. Foto: Nils Skumsvoll

Overrasket

Hansen selv er overrasket over de mange reaksjonene.

Hun understreker at hun respekterer barn og unges meninger.

– Om det er noen surpomper som har tolket det annerledes, så får det stå for deres regning, sier hun.

Hansen er imidlertid tydelig på at innlegget også har en alvorlig undertone.

Hun mener de voksne har et ansvar for å lære ungdommen at skole skal være første prioritet, og at engasjement utover dette er noe man må spare til fritiden.

– Nå er det klima, men hvem skal definere hva som er greit og ikke greit neste gang, spør Hansen.