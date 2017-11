Klimasøksmålet: – Oljeutvinning i Barentshavet kan være direkte ulønnsomt

Professor i samfunnsøkonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Knut Einar Rosendahl, og SSBs seniorforsker Mads Greaker vitnet i dag imot staten i klimasøksmålet som går for Oslo tingrett.

De to har sammen skrevet en rapport på vegne av Greenpeace og Natur og Ungdom i forbindelse med klimasøksmålet.

Klimasøksmålet er Norges første miljørettssak, og konsekvensene kan bli store for oljeindustrien dersom miljøbevegelsen skulle vinne frem.

– Ikke beregnet nåverdi

– Oljeutvinning i Barentshavet kan være direkte ulønnsomt, sier Rosendahl til NRK og utdyper:

– Den viktigste feilen som er gjort i konsekvensutredningen er at man ikke har beregnet nåverdi av inntektene og kostnadene. Man har kun beregnet kostnadene og inntektene hver for seg uten å diskontere dem, da vil man overvurdere verdien av aktiviteten, sammenlignet med hvis man beregner en nåverdi som er det riktige å gjøre.

Nåverdi betyr at inntekter som kommer i fremtiden er mindre verdt enn inntekter som kommer i dag.

Regnefeil på 100 mrd.

Det har tidligere vært kjent at Oljedirektoratet regnet feil med over 100 milliarder kroner i konsekvensutredningen. Feilen, som også Oljedirektoratet erkjente, ble først påpekt av Rosendahl og Greaker.

Saksøkerne: Truls Gulowsen i Greenpeace og Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom. Foto: Kristine Hirsti / NRK

– Men dette er ikke den viktigste feilen. Den største feilen er at de ikke har beregnet nåverdi, sier Rosendahl.

– Etter vår mening er konsekvensutredningen ikke et tilstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag for å tildele utvinningstillatelser i Barentshavet Sørøst og for åpningen av 23. konsesjonsrunde, skriver økonomene i sin konklusjon som ble lagt frem i retten i dag.

– Alvorlige feil og mangler

Forskerne begrunnet dette med følgende punkter:

• Det er mange, til dels alvorlige, feil og mangler i utredningen. Alle

trekker i retning av for høye gevinster eller for lave kostnader.

• Petroleumsvirksomheten innebærer en rekke ikke-verdsatte miljøvirkninger

som private selskaper ikke vil ta hensyn til i tilstrekkelig grad

• Petroleumsskatteregimet er utformet slik at investeringer som ikke er

samfunnsøkonomisk lønnsomme likevel vil kunne bli gjennomført

Regjeringsadvokaten: – En forestilling

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted hadde ingen spørsmål eller kommentarer til vitnet.

Hovedargumentet til Regjeringsadvokaten, er at saken er et forsøk på å overføre makt fra Stortinget til Domstolen. Han har karakterisert rettssaken som en amerikanisering og en forestilling.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Foto: Kristine Hirsti / NRK

Sejersted sa under sitt innlegg i går at miljøparagraf 112 oppfylles så lenge norske myndigheter gjør klima- og miljøtiltak.

Klimarettssaken er den første i sitt slag i Norge.

Verden over har det imidlertid vært nærmere 900 slike saker til nå, viser en oversikt fra FNs miljøprogram. Få av sakene har imidlertid vunnet fram i retten. En seier i Norge kan dermed skape en viktig presedens også internasjonalt.