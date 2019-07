Kjendis-papegøyen Gunnar fikk evig liv på Moss Bibliotek

Papegøyen Gunnar kan nærmest kalles en rikskjendis. Etter at han stakk av fra sin tidligere eier, Åsmund Enoksen, var han lenge på rømmen. Han hadde flaks og overlevde fem kalde Mosse-vintre.

Lokalavisen Moss Avis har en egen side med Gunnar-saker, og den fjærkledde rømlingen ble omtalt i både norske og utenlandske medier.

Indiske halsbåndparkitter er tropiske fugler som egentlig hører hjemme i Asia og Afrika, og da Gunnar rømte på sensommeren var det høyst usikkert om han ville klare seg i norske vintertemperaturer.

– Buret hans veltet og åpnet seg ute på plenen. Da kom han seg ut, og han ville rett og slett ikke inn igjen, sa Enoksen til NRK i januar.

HARDBARKA: Gunnar overlevde i vinterkulda i Moss i hele fem år. Foto: Tetiana Skrzypczynska

En grønn «mossekråke»

Gunnar etablerte reir i Moss. Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, forteller til NRK at forholdene i Østfold var, om ikke tilrettelagt, så iallfall tålelige nok for Gunnar. At privatpersoner har lagt ut mat på fuglebrett har også bidratt til å holde den grønne papegøyen i live.

Han ble byens kjæledegge, en fargeklatt i de ellers grålige vintertonene, denne «mossekråka» som flere spøkefullt kalte ham.

Dessverre endte Gunnars liv på en parkeringsplass i Moss i april, der han ble funnet død. Byen var i sorg. Var dette slutten på Gunnars reise?

Heldigvis ikke.

Det ble bestemt at Gunnar fikk leve videre som en del av Moss biblioteks historiske samling. Utstoppet riktignok, men innenfor døra på Moss bibliotek lever han videre i et glassmonter.

FJÆR I HATTEN: Gunnar har fått en fremtredende plass i den lokalhistoriske samlingen til Moss bibliotek. Foto: Rune Brøndbo

– Et historisk tilfelle

– Det er jo utrolig at han faktisk har overlevd så lenge ute her i Moss. Han er et nytt historisk tilfelle. Vi har fått Gunnar permanent, sier bibliotekar ved biblioteket i Moss, Randi Egge Svendsen.

Hun forteller det har vært flere innom for å kikke på Gunnar.

Mosseikonet var lett å få øye på, og Svendsen så han ofte på vei til jobb.

– Jeg møtte ham ofte selv, på vei til jobben. Han var grønn og fin.

Valgte frihet fremfor bur

Da tropefuglsekspert Morten Haug i Norske Tropefuglforeningers Landsforbund mente Gunnar, som ikke hadde noen naturlige fiender, kunne formere seg i hopetall og at han burde fanges, raste kommentarfeltene i Moss Avis.

Emneknaggen #LaGunnarværeifred vokste frem. Turyd Braathen fra Rygge sendte også inn et dikt om kjendispapegøyen:

Han har valgt frihet

framfor bur,

så vær da ikke sur,

men gled over

dette under,

som med tid og stunder

valgte frihet, framfor tvang

og lærte seg kråkesang. Turyd Braathen / Moss avis

Det ble bestemt at Gunnar fikk leve videre i Moss, om enn et noe ensomt liv. Etter at evolusjonen gjennom millioner av år har tilpasset papegøyene et varmt og fuktig klima, levde slekten til Gunnar altså i tropene, mens han fløy solo i Moss.

– Han levde kanskje et litt ensomt liv, sier Pål Enghaug. Redaktøren i Moss Avis er engasjert når han snakker om lokalkjendisen. Det har jo vært mye fokus på Gunnar, sier han.

En snakkis

– Gunnar har vært en snakkis blant folk i Moss, sier Enghaug.

Moss Avis har fulgt Gunnar-saken nøye og betalte også for utstoppingen av Gunnar.

– Det var mange som lurte på hva som skulle skje med Gunnar. Folk synes det var trist. Ikke alle kan ta regninga for en utstopping, men det kunne vi. Siden vi har skrevet så mye om ham tenkte vi det var en hyggelig gest å sørge for at han fikk «leve» videre.

Gunnar står fast på Moss bibliotek, hvor han kan sees hver dag i et låsbart monter. Bare sånn i tilfelle.

[Hva blir det neste dere skal avduke?]

- Hehe. Si det. Gunnar føyer seg fint inn i rekka, sier Svendsen på biblioteket i Moss.