Papegøyen Gunnar forbløffer etter fem år utendørs

– Buret hans veltet og åpnet seg ute på plenen. Da kom han seg ut, og han ville rett og slett ikke inn igjen, forteller Åsmund Enoksen til NRK.

Han er den tidligere eieren til Gunnar. Etter at fuglen har vært på rømmen i snart fem år, har han gitt opp å få papegøyen tilbake.

HAR DET SOM PLOMMEN I EGGET: Papegøyen lar seg gjerne fotografere, men han er lite interessert i å bli fanget. Foto: Tetiana Skrzypczynska

Gunnar er av typen indisk halsbåndparakitt, en art som egentlig hører hjemme i tropiske strøk i Asia og Afrika. Enoksen tror Gunnar har klart seg fordi han rømte på sensommeren.

– Det var antakelig bra at han kom seg ut mens det fortsatt var varmt, slik at han fikk tilpasset seg kulda gradvis. Men jeg var overrasket da han overlevde den første vinteren.

– Ikke hørt om tilsvarende

Han får støtte av fagfolk. Kjetil Aadne Solbakken, som er generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, tror Gunnar kan klare seg lenge nå som den kom seg gjennom den første tiden ute.

– Den har sett hva andre fugler gjør, og finner fôr på fuglebrett og andre steder. Den har skjønt hva den må gjøre for å overleve, sier Solbakken.

Han forteller at halsbåndparakitter har etablert seg i flokker i både engelske og nederlandske byer. Han er imidlertid ikke kjent med at noen andre burfugler av denne typen har klart å etablere seg i norske byer.

– Dette er uvanlig. Undulater og andre tropiske fugler stikker ofte av, men de klarer seg ikke gjennom vinteren. Jeg har ikke hørt om andre tilsvarende historier, sier han.

Politiet: – Papegøye i munnhuggeri med kråke

I hjembyen har fuglen skapt både begeistring og bekymring. Gunnar har blitt observert både på fuglebrett og på forskjellige rekkverk rundt omkring i byen.

Politiet har flere ganger fått inn meldinger og tvitret om fuglen. Mest dramatisk var det da Gunnar havnet i basketak med en lokal mossekråke.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Men Gunnar er og blir en av byens løse fugler. Den tidligere eieren har gitt opp å få kjælefuglen tilbake.

EN AV BYENS LØSE FUGLER: Gunnar skiller seg ut blant kråkene i Moss med sin grønne fjærdrakt. Foto: Tetiana Skrzypczynska

– Etter flere år ute, er det ikke riktig å ta han tilbake i bur. Hadde han ikke fått i seg mat og ikke hatt det bra, så kunne det vært noe å vurdere. Men jeg tror ikke han kunne hatt det særlig bedre enn han har det nå, sier Enoksen.

– Holdt på å besvime

Lokalavisen Moss Avis har fulgt papegøyens ablegøyer siden 2014. Befolkningen har vært ivrige på å tipse avisa når Gunnar har funnet på noe papegøyalt.

– Det ringte inn en dame og fortalte at hun holdt på å besvime da hun så den grønne papegøyen på vinteren for et par år siden, forteller journalist Torgeir Snilsberg.