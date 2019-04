Kjell Ingolf Ropstad er ny partileiar i KrF

– Det kjennest godt. Etter ein vakuumperiode trur eg heile landsmøtet er takksame for at vi vel nytt sentralstyre, ny leiing og at vi kan starte med blanke ark og gi jernet fram mot valet, seier Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

Laurdag føremiddag blei han valt til ny partileiar av KrFs landsmøte. Den nye partileiaren kjem frå Aust-Agder og har vore 2. nestleiar i partiet til no.

Olaug Bollestad har vore fungerande nestleiar i KrF etter at Knut Arild Hareide i haust gjekk av etter at partiet gjekk inn i regjering.

Ho held no fram som 1. nestleiar, medan Ingelin Noresjø frå Nordland KrF kjem inn som 2. nestleiar. Noresjø er også fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune.

Bollestad og Ropstad stod på blå side i retningsvalet i haust, medan Noresjø stod på den raude.

KrFs landsmøte 2019 Ekspandér faktaboks Kristeleg Folkeparti er samla til landsmøte på Clarion Air Hotel på Sola i Rogaland 26.-28. april. Laurdag vel partiet ny partileiing. Kjell Ingolf Ropstad er innstilt som ny partileiar. Ingelin Noresjø er innstilt som ny 2. nestleiar. Olaug Bollestad vil halde fram som 1. nestleiar etter å ha vore konstituert partileiar sidan Knut Arild Hareide gjekk av i haust. Det kan bli kamp om plassane i sentralstyret, då Møre og Romsdal KrF har varsla eit benkeforslag. Landsmøtet skal ta føre seg 14 resolusjonar om alt frå havvind og pappaperm til oljepolitikk og einsemd. KrF skal også vedta eit lokalpolitisk manifest, vurdere å innføre eksklusjonsparagraf, bestemme om prinsipprogram skal bli handsama kvart lokalvalår, og korleis representasjonen til landsmøtet og landsstyret skal bli valt.

Dramatikk om sentralstyret

Det kan bli dramatisk når KrF skal votere over nytt sentralstyre. Møre og Romsdal KrF har varsla at dei vil kome med eit benkeforslag for sin fylkesleiar, Randi Walderhag Frisvoll, skriv Vårt Land.

I så fall kan ho skvise ut Karin Bjørkhaug frå Trøndelag, som stod på raud side i retningsvalet i haust, eller Tove Welle Haugland, som stod på blå side.