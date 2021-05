Kirsti klarer ikke å holde meteren – dulter borti folk og er redd for smitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For mange har det å gå på tur nærmest blitt redningen under pandemien. For Kirsti Hobæk-Hansen som er blind, har alle turgåerne, syklistene og sparkesyklistene gjort dagene vanskeligere.

– Du ser ikke disse menneskene. Hvordan er det?

– Det er ikke alle som ser at jeg ikke ser, og det er ikke alle som ser at min hund er en førerhund. De regner med at jeg skal gå til siden.

Selv med førerhunden Diesel, klarer hun ikke alltid det.

– Så du kolliderer med folk på gaten da?

– Mange ganger, når jeg ikke ser dem, blir det til at man dulter borti.

Hun liker det ikke. Særlig tanken på smitte og hvem hun har kommet nær, gjør henne utrygg.

Ber om å bli prioritert

Generalsekretær Per Inge Bjerknes i Norges Blindeforbund Foto: Tom-Egil Jensen

Generaldirektør i Norges Blindeforbund, Per Inge Bjerknes, sier at de som ser veldig lite eller de som ikke ser, er avhengig av å bruke hendene sine og ta på ting når de er i en butikk eller på offentlige steder. De er også avhengig av å bli ledsaget og være veldig nær andre mennesker for å få hjelp. Dette er det motsatte av myndighetenes anbefaling om å holde avstand.

Derfor ber Blindeforbundet nå om at blinde og sterkt svaksynte blir prioritert i vaksinekøen. Forbundet mener at denne gruppa i større grad enn andre risikerer å bli smittet og å spre smitte. Samtidig mener de at mange i denne gruppa blir isolert i større grad enn andre.

Klarer ikke å holde avstand

Kirsti Holbæk-Hansen og førerhunden Diesel. Bildet er tatt i forbindelse med førerhunddagen 28. april. Foto: Tom-Egil Jensen

Kirsti Holbæk-Hansen er 58 år gammel og bosatt i Ski utenfor Oslo. Hun er utdannet sykepleier og jobbet tidligere på sykehus i Stavanger. Hun så, var i jobb og kjørte bil. I år 2000 fikk hun konstatert en øyesykdom som gjorde at hun gradvis mistet synet.

Fra 2012 har Kirsti vært helt blind. Til vanlig er hun aktiv og engasjert. Det siste året har hun knapt turt å gå i butikken.

– Jeg har ikke gått i butikken. Jeg har vært alt for redd for å ta i ting. Jeg må jo bruke hendene til å kjenne. Det hadde ikke fungert, sier hun.

Hvis familien har handlet, har hun ventet utenfor.

Flere ganger har hun bedt mannen sin om hjelp og sagt at hun ikke tør å gå ut alene. Hun har bedt om at han skal gå sammen med henne.

– Slik kan han føre meg trygt forbi, sier hun.

– Hvordan skal du klare å holde to-meteren?

– Jeg klarer ikke å holde to-meteren. Så enkelt og så greit. Hunden er ikke trent på koronaavstand.

Per Inge Bjerknes er bekymret for blinde og svaksynte.

– Mange sier at de har følt på ensomhet og isolasjon. Mange har følt seg veldig utrygge og har valgt nærmest å isolere seg, sier han.

Skal vurdere

Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttet, sier de vil vurdere henvendelsen fra Blindeforbundet.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet Foto: epidemi.as

– Vi vil sette oss inn i de argumentene og grunnene som Blindeforbundet har. Vi forstår at de i mindre grad kan klare å holde avstand til andre i det offentlige rom og i forsamlinger. Samtidig må vi aller først bli ferdig med risikogruppene, de som har økt risiko selv for å bli syke. Deretter er det aktuelt å se på grupper som har andre, særlige grunner for å bli prioritert, sier Aavitsland.

