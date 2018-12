Kilder: «Budsjettabbe» førte til HRS-bråket

8. oktober la finansminister Siv Jensen fram det første budsjettet der også Venstre var en del av Solberg-regjeringen. I Frps stortingsgruppe ble nyheten om at nykommerne hadde fått gjennomslag for en kraftig økning i antall kvoteflyktninger tatt dårlig imot.

Først flere timer senere ble de klar over at Kunnskapsdepartementet, med Høyres Jan Tore Sanner i spissen, hadde kuttet støtten til organisasjonen Human Rights Service (HRS) med en halv million kroner.

Reaksjonene i Frp lot ikke vente på seg.

Nestleder Sylvi Listhaug varslet omkamp på Facebook, og beskrev kuttet som «smålig og unødvendig».

HRS har en høy stjerne i Fremskrittspartiet. Ifølge dem er HRS den eneste organisasjonen i denne posten på statsbudsjettet som tar opp utfordringer knyttet til integrering og innvandring. I budsjettforslaget var de også det eneste «nasjonale ressursmiljøet» på integreringsfeltet som skulle få mindre penger i 2019 enn i 2018.

Departementets verk

Statsminister Erna Solberg forteller i dag at HRS-kuttet ble gjort av Kunnskapsdepartementet uten at det var klarert med de andre regjeringspartiene. Departementet styres av hennes nestleder, Jan Tore Sanner.

– Det ble en litt vanskelig sak fordi det var et kutt regjeringen ønsket å rette opp i, også trodde vi at vi hadde en løsning om å gjøre det i budsjettet, sier Solberg.

– Men var det en feil eller tabbe at det ble kuttet i utgangspunktet?

– Det var i hvert fall ikke en omforent sak i regjeringen å gjøre det.

– Så det var et uhell?

– På den type poster kan det være saker som en helhet i regjeringen kan være opptatt av. Det gjøres endringer på statsbudsjettet som ikke er plenumsforankret i regjeringen, rett og slett fordi enhver statsråd har ansvar på sine områder og kan gjøre noen omdisponeringer i sluttfasen, sier Solberg.

– Jeg kommenterer ikke interne prosesser, skriver Jan Tore Sanner i en melding til NRK.

Frp følte seg overkjørt

Frp-leder og finansminister Siv Jensen ble etter det NRK forstår ikke spurt om Frp kunne stå inne for kuttet.

Hege Storhaug er informasjonsansvarlig i HRS. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sanners departement hadde bare noen måneder tidligere tatt over ansvaret for integreringsarbeidet, som tidligere tilhørte det Frp-styrte Justisdepartementet.

Den politiske ledelsen var uforberedt på at reaksjonene skulle bli så sterke som de ble. Kilder NRK har snakket med beskriver det hele som en «tabbe».

Selv om kuttet fra 1.835.000 til 1.335.000 kr ikke er all verden i kroner og øre, ble det sett på som en provokasjon i Frps stortingsgruppe. Mange reagerte også på at Frp ikke ble varslet på forhånd. Kilder NRK har snakket med sier det viste at Høyre ikke forsto hvor viktig HRS-støtten er for Fremskrittspartiet.

Jensen lanserte løsning på Facebook

Men i Venstres stortingsgruppe ble nyheten tatt godt imot. De har senest i sitt alternative budsjett for 2018 – altså før de gikk inn i regjering – gått inn for å kutte støtten til HRS helt.

Internt i regjeringen gikk diskusjonen. Frp var rasende, og Siv Jensen var under hardt press.

Den 30. oktober varslet hun på Facebook at regjeringspartiene hadde blitt enige om en løsning. Den gikk ut på at Frp, Høyre og Venstre i forbindelse med budsjettforhandlingene på Stortinget skulle gjøre endringer både i støtten til HRS og til organisasjoner som Frelsesarmeen og Antirasistisk Senter.

Da saken kom i Stortinget, ble det uansett klart at KrF ikke var interessert i å rydde opp i rotet regjeringen hadde skapt for seg selv. Sent på kvelden den 19. november varslet Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) at HRS-støtten ikke skulle bli en del av budsjettavtalen, likevel. «Dette vil imidlertid gjøres i nysalderingen for 2018,» skrev han på Twitter.

I regjeringen var HRS-saken sånn sett løst. Men i Venstre bidro den til at den ulmende konflikten mellom finanspolitisk talsmann Abid Raja og partileder Trine Skei Grande tok fyr.

Raja motsa Jensen

For mens Jensen hevdet at regjeringspartiene hadde funnet en løsning, sa Raja noe helt annet.

Timer etter Jensens statusoppdatering, rykket Raja ut på sin Facebook-side og avviste at en slik enighet eksisterte mellom regjeringspartiene.

Venstre sin stortingsgruppe har enstemmig sagt at vi er imot HRS-reversering av budsjettkutt som regjeringen selv har foreslått. Abid Raja / Facebook 30.10.18

VG publiserte mandag kveld deler av et referat fra et møte i Venstres stortingsgruppe 7. november. Det står det at gruppen «står fast på sitt HRS-standpunkt og det er også det Abid skal ta med seg videre i budsjettforhandlingene. Han har gruppens backing».

UBEHAGELIG SAMTALE: Regjeringspartienes finanspolitiske talsmenn Abid Raja (V), Henrik Asheim (H) og Helge André Njåstad (Frp) skal alle tre ha hørt Trine Skei Grandes baksnakking av sin partikollega Raja. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Bare dager etterpå skal Trine Skei Grande, som Dagens Næringsliv avslørte mandag, ha baksnakket Raja da Høyres budsjettforhandler Henrik Asheim ønsket en avklaring om hvor Venstre sto i denne saken.

Les også: Partilederen ber om unnskyldning etter å ha langet ut mot Abid Raja

Asheim hadde telefonen på høyttaler, og Raja og flere andre hørte at hun skal ha anklaget han for å undergrave både budsjettprosessen og partiet.

LA SEG FLAT: Mandag kveld svarte Trine Skei Grande på det som skjedde. Du trenger javascript for å se video. LA SEG FLAT: Mandag kveld svarte Trine Skei Grande på det som skjedde.

Grande: Likte ikke Jensens Facebook-post

Overfor NRK vil ikke Grande verken bekrefte eller avkrefte om hun snudde i synet på støtten til HRS.

– Jeg kommer ikke til å referere fra hemmelige møter, selv om noen har lekket sin versjon.

– Facebook-posten fra Siv Jensen om HRS, hva synes du om den?

– Nei, den likte jeg ikke. Den var ikke vi enig i. Vi sa vi måtte lage en pakke i Stortinget. Der gjorde Abid en kjempejobb, og forhandlet fram en pakke vi kunne stå for, og som gjorde den balansen mulig å stå ved.

– Har du tatt det opp med Siv Jensen?

– Vi har hatt mange runder på dette. Men jeg referer ikke fra interne møter, sier Grande til NRK onsdag.