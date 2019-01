Dette er Tom og Anne-Elisabeth Hagen

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) er ektefelle til en av Norges rikeste menn, den jevngamle investoren Tom Hagen.

Paret er bosatt på Fjellhamar i Lørenskog kommune, nordøst for Oslo, hvor de har levd tilbaketrukket og holdt en lav profil i mediene. Paret giftet seg i 1979, og har tre voksne barn i 30- og 40-årene.

Ektemannen beskrives som mediesky og har få partnere i selskapene sine. Den som går igjen flest ganger, er den eldste datteren. Hun er styremedlem i tolv av farens firmaer.

Tjente pengene på kraftsalg og eiendom

Pengene skal i all hovedsak være tjent på eiendom og strømsalg. Størstedelen av formuen ligger i selskapet Elkraft hvor han eier 70 prosent av aksjene. Han var med på å grunnlegge Elkraft i 1992. Siden har selskapet hatt en enorm vekst.

HJEMMET: Ekteparet Hagen bor i en relativt beskjeden, brunbeiset enebolig innerst i en blindvei ved Langvannet på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Elkraft-konsernet leverer strøm til hele Norden. Det hadde en omsetning på over to milliarder i 2017, og et resultat før skatt på 110 millioner kroner.

Hagen eier også store verdier på Kvitfjell og Lillehammer gjennom selskapet Tom Hagen Eiendom, blant annet Kvitfjell hotell, Kvitfjell Resort, Kvitfjell Destinasjon og Kvitfjell Entreprenør.

Tom Hagen står på 172. plass på Kapitals liste over Norges rikeste personer. Tidsskiftet anslår formuen hans til å være på 1,7 milliarder kroner. Dagens Næringsliv skrev i fjor at Hagen har tjent én milliard kroner de siste 11 årene.

Kona var vara

Kona satt fram til september i fjor som varamedlem i styret til ektemannens heleide holdingselskap Holding 2 AS. I 2017 hadde selskapet et resultat før skatt på 50 millioner kroner.

Holdingselskapet eier igjen alle aksjer i Tom Hagen Eiendom AS. Eiendomsselskapet hadde et resultat på 18 millioner før skatt i 2017 som er siste offentliggjorte regnskapsår.

Selskapet eier blant annet Kvitfjell hotell, Kvitfjell Destinasjon, Kvitfjell Resort og Kvitfjell Entreprenør. I to av disse selskapene har kona tidligere sittet som varamedlem til styret.

INVESTOR: Tom Hagens selskaper har en rekke investeringer i alpinanlegget i Kvitfjell. Foto: Vibeke Fürst Holtmann

– En aktiv kvinne

Bekjente av familien beskriver Anne-Elisabeth Hagen som en aktiv kvinne som har brukt livet sitt til å følge opp barn og barnebarn, og til å støtte ektemannen i hans arbeid. Hun er opprinnelig fra Gjøvik, og er nå pensjonist.

Familien har bodd i huset i Sloraveien i mange år. De har familie og venner i nabolaget, og har valgt å bli boende fordi de trives veldig godt.