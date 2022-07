Kåre Arvid Hesvik var ute for å feire pride natt til 25. juli, men han fikk aldri feiret pride-paraden etter to år med pandemi dagen etter. Han ble drept da Zaniar Matapour begynte å skyte på mennesker ved London Pub og Per på Hjørnet i Oslo sentrum denne natten.

I dag tok familien og venner farvel med en høyt elsket mann.

Kåre Arvid Hesvik. Foto: Privat

«Alltid andres ve og vel,

aldri sparte du deg selv,

en inderlig takk fra dine kjære

din godhet og omsorg

vi i minnet alltid vil bære»,

står det i dødsannonsen fra Hesviks familie.

Hesviks familie har bedt om ro etter at Hesvik ble drept og skriver i en pressemelding fra begravelsesbyrået Jølstad at seremonien blir privat.

– Seremonien i Høvik kirke er først og fremst et personlig farvel for familie og venner, står det i pressemeldingen.

FEIRET PRIDE: Kåre Arvid Hesvik var ute for å feire pride natt til 25. juni, da han ble drept under masseskytinga i Oslo. Torsdag var kisten hans i Høvik kirke. hans pyntet med hjerter i pridefargene. Foto: Geir Olsen / NTB

Pressen fikk ta bilder i forkant og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) representerte regjeringen i bisettelsen til Hesvik.

– Det sies at de beste forsvinner først

Mange mennesker sto med en følelse av sjokk etter skytingen som drepte Kåre Arvid Hesvik og Jon Isachsen og skadet 21 mennesker.

En av dem var Hesviks venn Kristian Dominic Blix. Han har tidligere beskrevet til NRK at han ikke helt klarte å samle inntrykkene. Det gjorde for vondt.

Blix sier han vil huske Hesvik som en gledesspreder.

– Det jeg kommer til å huske best med ham, er gleden han spredde rundt bordet når vi møttes. Og det store smilet. Han lo så høyt.

At Kåre Hesvik hadde mange venner, er også tydelig på hans minneside. Mange av de som skriver der har lagt ut innlegg preget av sorgen de føler.

«Kjære Kåre! Ufattelig trist og uvirkelig at du er borte. Du var en flott kollega / venn med ditt herlige vesen. Vil alltid huske din smittende latter, smil & ditt gode humør. Du forlater oss med et stort tom rom. Det sies at de beste forsvinner først – du var en slik person! Mine tanker går til alle rundt deg som var så inderlig glad i deg! ️ Hvil i fred min venn!»

Vil aldri la frykten vinne

«Du vil alltid være i hjerte våres kjære Kåre, og vi vet du følger med. Kampen fortsetter, og aldri vil vi la frykten vinne! Hvil i fred kjære Kåre.»

«Kjære Kåre! Dette er ufattelig trist. Takk for at jeg ble kjent med deg. Du var alltid så varm og god. Alltid i godt humør og møtte alle med åpenhet og varme. Du vil bli dypt savnet.»

Familien skriver på minnesidene at de setter pris på all støtte og omtanke, men at de ikke klarer å svare alle.

På minnesiden har de også skrevet «Å elske er en menneskerett – Ingen er fri før alle er fri❤️ 🧡💛💚💙💜»