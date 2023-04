Kaos i trafikken på Østlandet på grunn av snø og slaps

Politiet i Innlandet, på Romerike og i Østfold melder om flere mindre ulykker på grunn av glatt føre.

Det er også sendt ut gult farevarsel for snø på deler av Østlandet.

To til sykehus i Innlandet

På Riksveg 2 i Våler i Solør var veien stengt på grunn av berging av vogntog etter et sammenstøt med en personbil mandag kveld.

To personer er fraktet til sykehus på Hamar med lettere skader.

Vogntog sperret i natt Riksveg 2 i Solør. Foto: Tipser

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt sier til NTB klokka 5.35 at de har hatt ni utforkjøringer siden midnatt. Flere av disse bilene har også hatt vinterdekk.

– Det har snødd en del flere steder i distriktet. For eksempel er det helt hvitt på Espa akkurat nå. Det er helt tydelig at det er dårlige forhold og ikke egnet for å kjøre med sommerdekk flere steder nå, sier Sveen.

I Ullensaker har en bil kjørt ut og havnet på siden langs Mogreinavegen, øst for E6. Føreren fremstår som uskadd, opplyser Øst politidistrikt.

Ifølge politiet var det snø og glatte forhold på stedet. Bilen hadde sommerdekk og føreren blir anmeldt.

Problemer også på E6 og E18

På E6 i Råde i Østfold er 75 meter midtrabatt ødelagt etter at en bil snurret rundt flere ganger. Det er ikke meldt om personskade, men trafikken gikk langsomt forbi skadestedet mens veien ble ryddet.

Snøkaos også ved Grelland på E18 i Holmestrand. Foto: Vegtrafikksentralen Sør

Også på E18 er det problemer. Over Liertoppen i Viken er det tett snødrev og snødekke.

– Det er ikke mulig å kjøre der uten vinterdekk, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter klokken 6.04.

I øvre deler av Vestfold og Buskerud har det flere steder kommet snø og slaps. Det er store lokale forskjeller, melder Vegtrafikksentralen sør.

Det pågår brøyting, men det er snø eller slaps i og rundt veibanen på utsatte plasser, ifølge vegtrafikksentralen.

Ber bilister la biler med sommerdekk stå

Vegtrafikksentralen kom tidligere i natt med en klar oppfordring til alle som skal ut på veien tirsdag morgen eller gjennom natta.

Nedbør på store deler av Østlandet har ført til svært varierte kjøreforhold på veiene rundt Oslo i natt. Det opplyste trafikkoperatør Thale Eikeset ved Vegtrafikksentralen øst til NTB klokka 02.40.

– Sør for Oslo er det stort sett regn og greit på veiene, men kommer du nord for Gardermoen så er det mer slaps og snø. Det som da er viktig å tenke på, er at slaps gir veldig dårlig veigrep, sier trafikkoperatøren.

Hun fortalte videre at det er mannskaper ute på veiene som jobber med både brøyting og salting.

– Her er det glatt, så har du sommerdekk, bør du la bilen stå, sier Eikeset.

Kaos for brøytebiler på E16

Flere brøytebiler har problemer og kommer ikke fram på E16 over Sollihøgda i Hole. De blir hindret av flere vogntog som har problemer med føret.

Mye snø på E16 over Skui. Foto: Statens Vegvesen

– Brøytemannskapene tok kontakt med oss klokka 04.48. De sier at det er kaos der, sier operasjonsleder Per Eftang til NTB.

Han forteller videre at brøytemannskapene melder om flere vogntog som ikke kommer opp bakkene fra Sunnvolden til rasteplassene. Det er også mye snø i området.