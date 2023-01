DnB har ikke hatt anledning til å stille til intervju, men svarer skriftlig på spørsmålene våre. De ønsker ikke å kommentere enkeltsaker. På generell basis svarer kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DnB blant annet følgende på mail:

– Vi har vært opptatt av å legitimere flest mulig av kundene, og har opprettet egne spesialteam og lokale rådgivere som har hatt et vidt mandat til å finne gode løsninger for kundene. Med legeattest der helsesituasjonen er prekær vil man kunne vurdere alternativ dokumentasjon, noe vi har gjort i flere saker der andre løsninger ikke har vært mulig.

– Vi har erfart at noen eldre og syke kunder ikke har legitimasjon, bor på institusjon og får hjelp med økonomien sin. Det er krevende for mange av de eldre kundene våre å skaffe gyldig legitimasjon og dra til banken for å legitimere seg, og det skjønner vi godt. Vi føler oss imidlertid trygg på at vi har gjort det vi kan for å tilrettelegge for å finne gode løsninger, slik at også disse kundene skal kunne bekrefte sin identitet. Men når såpass mange kunder er involvert vil det være situasjoner der vi ikke er god nok, og da er vi de første til å beklage det.

– Hva er grunnen til at DnB ikke kan dra hjem til folk som ikke er i stand til å oppsøke banken?

– Hjemmebesøk vil være svært vanskelig på grunn av omfanget. DNB er heller ikke satt opp med hverken ressurser eller logistikk til dette. Vi har imidlertid hatt pop-up kontorer i områder der vi ikke har filialer, og jeg vet også at mange lokale rådgivere har strukket seg veldig langt for å finne løsninger for kundene våre.



– Så vil jeg igjen minne om at dette er myndighetspålagte krav. Etter hvitvaskingsloven er banken forpliktet til å avslutte kundeforholdet om kunden ikke legitimerer seg, og bankene risikerer også betydelige bøter.