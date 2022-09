Kan man handle Patagonia med god samvittighet?

Eieren av klesprodusenten Patagonia, Yvon Chouinard (83), gir bort selskapet sitt til en organisasjon som vil stoppe klimaendringene, ifølge The New York Times.

Patagonia var tidlig ute med miljøtiltak som organisk bomull og gratis reperasjon av klær, og vekket oppsikt i 2011 med et reklamestunt hvor de oppfordret til å ikke kjøpe flere klær.

Reklameplakaten vist i The New York Times i 2011 oppfordret leserne til å ikke kjøpe flere klær.

Patagonia gis bort til en stiftelse satt opp for å sørge for at alle inntekter fra selskapet vil gå til å redde urørt natur og forhindre klimaendringer.

Ny type kapitalisme

– Forhåpentligvis kan dette bidra til å skape en ny type kapitalisme som ikke ender opp med et par rikinger på toppen og en haug med fattige folk, sier Chouinard i et eksklusivt intervju med The New York Times.

Chouinard har hele livet vært engasjert i miljøet, og Patagonia har rykte på seg for å være blant de mest miljøbevisste klesprodusentene i verden.

Patagonias butikk i New York. Selskapet har lenge vært et av de mest miljøbevisste selskapene i verden. Foto: Michael M. Santiago / AFP

Ifølge Chouinard selv var planen aldri å bli forretningsmann. Han var opprinnelig en fjellkaltrer og skriver i biografien sin at han tok stor glede i å klatre i fjellet nettopp fordi det ikke hadde noen økonomisk verdi for noen.

Stoler ikke på aksjemarkedet

Til New York Times forteller han at han er lettet over at selskapet nå vil videreføre verdiene hans også etter at han er gått bort.

Han forteller at han ikke har noen tiltro til aksjemarkedet, og fryktet at Patagonia ikke ville kunne prioritere ting som arbeidernes rettigheter eller bekjempelse av klimaendringene dersom de ble et børsnotert selskap.

– Dersom du jobber for å maksimere profitt for aksjeeierne blir du bare ett av mange uansvarlige selskaper, forteller han i intervjuet.

Fremdeles en lang vei å gå

– Det finnes mange uansvarlige selskaper der ute, og også Patagonia har en lang vei å gå, forteller leder i Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

Lederen for Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, mener også Patagonia har en lang vei å gå. Foto: Christian Olstad

Hun forteller at selv om Patagonia er gode på miljøtiltak så er forretningsmodellen deres fremdeles basert på økt vekst.

Reklamekampanjen «Dont buy this jacket» ledet til økt salg av nettopp denne jakken. Riise forteller at det er bra dersom de heller kjøpte denne jakken enn en annen jakke laget på mindre skånsomt vis, men at det er best å ikke kjøpe nye klær.

– Alle selskap idag er basert på vekst og å selge mer. Og det er det ikke rom for innenfor planetens tålegrenser. At alle bare skal gjøre produksjonen litt mer skånsom men fremdeles selge stadig mer er ikke godt nok, sier hun.

Men hun mener fremdeles av Chouinard er et godt forbilde.

– Jeg tenker at det ikke er noen tvil om at vi trenger flere bedriftseiere som han.

Hun forklarer at han helt fra begynnelsen av har tatt tak i sin egen forretningsmodell.

– Det viktigste er ikke hvordan de bruker inntjeningen sin, men at produktene eller tjeneste de tilbyr er gjort på best mulig måte. Der har Patagonia hele tiden vært opptatt av gjenbruk, reperasjon, av å bruke tekstiler mest mulig. Lage ting som varer i generasjoner.

Riise mener at det er det absolutt viktigste når det kommer til klesproduksjon.

– Chouinard har hele tiden hatt fokus på forretningsmodellen, og så kommer dette med at han gir bort selskapet og vil donere profitten til å bevare naturen i tillegg.

Hun mener det fortsatt er rom for forbedringer. Som å redusere det totale volumet, bruk av plastbaserte klær, og fase ut miljøgifter.

– Men sammenlignet med andre er de rimelig solide, mener hun.

– Det desidert beste du kan gjøre er å ta vare på det du har og ikke kjøpe mer. Men vi kommer alltid til å trenge noen klær, og da er det bra at de som lager dem gjør det på den mest mulig skånsomme måten.