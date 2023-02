Den siste tiden har flere stilt spørsmål ved justisministeren sin bruk av TikTok.

Ministeren har fram til nå vært tilbakeholden med informasjon om saken, men til TV2 bekrefter hun i dag at appen har blitt brukt på tjenestetelefonen.

– Men nå er det så mange spekulasjoner – som jeg opplever at går utover det som det er grunnlag for – at jeg vil avklare at jeg hadde TikTok på min ugraderte tjenestetelefon fra månedsskiftet august/september i høst til en av de første dagene i oktober, sier hun.

NRK får i kveld svar fra Justis- og beredskapsdepartementet at statsråden ikke har noe å tilføye utover det som kommer frem i intervjuet med TV 2.

Sjekket retningslinjene

I følge Mehl diskuterte hun saken med andre i departementet før hun lastet ned appen. Samtidig satte hun seg inn i rådene for bruk av tjenestetelefoner.

– Det ble da klart at det ikke forelå noen råd som er spesifikt rettet mot TikTok. Det er ikke noen råd om at man ikke bør laste ned akkurat den appen, sier Mehl til TV2.

I intervjuet sier også ministeren at et slikt råd mot TikTok fortsatt ikke foreligger, men Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt et sett med generelle råd om mobilbruk i tjeneste.

I dag har Mehl flyttet TikTok og andre sosiale medier over til en separat mobiltelefon.

– En versting-app

– Den samler alt den kan fra telefonen.

Gaute Wangen er førsteamanuensis ved NTNU og ekspert i risikostyring av informasjonssikkerhet. Han forteller at TikTok er verstingen av alle appene nå.

TikTok en av verdens mest populære apper. Foto: Kiichiro Sato

Wangen forklarer hvordan appen samler alt den kan om deg, meldinger du skriver i appen, men også tekniske detaljer fra telefonen din, lokasjon, språk, hvor du befinner deg, når du befinner deg hvor, biometri og den prøver å identifisere deg og ansiktet ditt.

– Dette står i brukervilkårene til TikTok.

IT-ekspert Torgeir Waterhouse mener at man ikke kan forvente at ministeren skal ha kompetanse på dette selv og at det er apparatet rundt som må sørge for at det ikke blir et problem.

– Det handler både om hennes personlige sikkerhet og nasjonens sikkerhet.

Mange spørsmål

Høyres Sveinung Stensland gikk i går ut og krevde svar fra statsministeren. I dag er han glad for at hun er åpen, men lurer på hvorfor hun ventet på lenge med å avklare.

– Det gjorde jo saken større enn den hadde trengt å bli og skapte unødvendig støy.

Stensland forteller at de har sendt spørsmål til statsministeren og for å få vite hvilke sikkerhetsgrunner som har hindret justisministeren i å svare.

– Senest i går sa SMK at de ikke ville svare pressen før Mehl hadde svart Stortinget, så dette er et salig rot og ikke akkurat tillitsvekkende.