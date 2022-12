Kan Kina bruke TikTok til å manipulere oss?

– Jeg har flere ganger tatt meg selv i å bruke TikTok heller enn Google når jeg søker etter ting, forteller Christine Sønvisen (22).

– Jeg får også ekstremt mye nyheter fra TikTok som jeg ikke får fra andre kanaler, forteller hun.

Christine tenker sjelden på at TikTok er kinesisk. Foto: Privat

Christine er en av mange unge som nå bruker TikTok som sin primærsøkemotor.

TikTok har nå over en milliard brukere verden over, og nesten en million nordmenn er på TikTok. Mange av dem unge.

I 2021 slo TikTok Google ned fra tronen som den mest besøkte nettsiden i verden, ifølge Forbes.

– Jeg søker også mye etter skjønnhetsvideoer. Jeg ville lære meg å bruke hårruller, og det lærte jeg meg av TikTok. Og treningsvideoer.

– At TikTok er kinesisk glemmer jeg egentlig litt bort, forteller Christine.

God manipulasjon fungerer best i det skjulte

Den utstrakte bruken av TikTok som en primærkilde til informasjon får flere eksperter til å slå alarm om mulighetene og makten dette gir til kinesiske myndigheter.

– De kan skru til søk, endre søk. De kan legge til filter. De kan gi deg søk basert på hvor du er, forteller Gaute Bjørklund Wangen, ekspert i informasjonssikkerhet og førsteamanuensis ved NTNU.

Gaute Bjørklund Wangen er bekymret for TikToks mulighet til å påvirke oss. Foto: NTNU

Wangen forklarer at god manipulasjon fungerer best i det skjulte.

– Hvis en er klar over at motparten driver manipulasjon blir man mer på vakt. Trikset med TikTok er at mange har høy tillit til appen, og da er det fort gjort å bli mindre kritisk til det som blir servert, sier han.

Men det er sånn at kinesiske Bytedance, som eier TikTok, kan påvirke hva som skal vises og hva som skal få mer begrenset eksponering på TikTok, forteller eksperten.

De kan også velge å holde tilbake informasjon som de ikke ønsker at du skal se.

– Kina er i praksis et diktatur og de driver med en del brudd på menneskerettighetene og den type ting. I utgangspunktet skal jo vi i Norge være negative til dette, forteller han.

Men Kina kan utnytte TikTok til å for eksempel gi små drypp med positivitet mot Kina, hvor opinionen blir mer og mer vennlig innstilt til kinesiske myndigheter, forklarer han.

Kina kan komme med små drypp av positive videoer for å langsomt endre folks syn på Kina. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Han påpeker at den måten TikTok fungerer på, ved å servere innhold heller enn at du selv aktivt finner det frem eller velger det, er en veldig effektiv måte å påvirke på.

Muligheten til å manipulere er til stede

– De har lagt gullegget. De har funnet en kombinasjon hvor de fanger og holder på oppmerksomheten din. Det er et kjempetriks for å manipulere. Men spørsmålet er hvor mye de benytter seg av denne muligheten.

– Men den er til stede, advarer han.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Wangen anbefaler alle brukere av TikTok til å være litt skeptisk til hvorfor de får servert de videoene de får og hvem som kan ha interesse av at akkurat du får se dette.

Bekymringen deles også av amerikanske myndigheter.

Chris Wray forklarer at Kina har muligheten til å manipulere massene i Vesten gjennom TikTok. Foto: Chris Machian / AP

FBI-sjef Chris Wray uttalte forrige uke at kineserne nå har muligheten til å manipulere innhold på plattformen og kan, dersom de ønsker det, bruke TikTok til å påvirke eller manipulere folkemassene i Vesten.

– Disse mulighetene ligger nå i hendene på myndighetene i Kina som ikke deler våre vestlige verdier, advarte han.

TikTok svarte at de er underlagt amerikansk lov når de opererer i USA, og at de er et privat selskap.

– Selv om jeg vet at det er stor skepsis til appen, tenker jeg ikke over at de har tilgang til mye informasjon om meg, forklarer Christine.

Christine synes TikTok er bedre på å forklare henne hvordan verden fungerer enn de fleste alternativene. Foto: Privat

– Grunnen til det er at jeg ikke har opplevd noen konsekvenser av dette, forteller hun.

– I hvert fall ikke enda.