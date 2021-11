– Jeg håper man endelig får øynene opp for hva Qatar står for. Med arrestasjonene av disse to NRK-medarbeiderne viser Qatar sitt sanne ansikt, sier Melnæs.

Fotballmagasinet Josimar har skrevet en rekke kritiske reportasjer om Qatar-VM de siste årene. Nylig ble magasinet truet med søksmål av Qatars VM-komité.

Josimar-redaktør Håvard Melnæs snakker med NRK fra Gardermoen.

Han er på vei til Qatars hovedstad Doha for å drive med journalistikk. Et halvt døgn tidligere det ble kjent at de to NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani ble pågrepet på reportasjereise hos VM-arrangøren.

– Hva har du gjort for å forhindre at det samme skjer deg?

– Det er ganske omfattende, og jeg kan ikke gå inn på detaljene her. Det er klart at jeg forventer at det kommer til å bli ganske krevende arbeidsforhold, sier Melnæs.

Han sier han antar at alle samtaler har de neste to ukene blir overvåket – enten fysisk eller elektronisk.

– En av tre strategier

Melnæs sier han ikke er overrasket over at NRK-teamet ble arrestert, og viser til at det samme har skjedd med en rekke andre internasjonale journalister de siste årene.

Tidligere Josimar-redaktør Frode Lia mener arrestasjonene inngår i en strategi fra myndighetene i Qatar.

Tidligere Josimar-redaktør Frode Lia. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hensikten er å stilne kritikk. De har tre hovedstrategier: De truer journalister, for eksempel med søksmål, de regelrett kjøper opp journalister som hjelper dem med å skrive falske saker og de arresterer journalister som prøver å grave i forhold, sier Lia.

I en pressemelding etter arrestasjonen av de to NRK-journalistene skriver en talsperson for myndighetene at de ble arrestert fordi de filmet på privat sted. NRK er ikke enig i denne framstillingen.

I uttalelsen heter det også at Qatars historikk når det gjelder pressefrihet «snakker for seg selv», og at «ingen journalister som har respektert Qatars lover har blitt pågrepet».

NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani forteller om pågripelsen i Qatar. Du trenger javascript for å se video. NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani forteller om pågripelsen i Qatar.

– Et skammens kapittel

Både Lia og Melnæs er svært kritiske til at Qatar fikk VM i utgangspunktet. Mælnes kaller landet en «politistat uten presse- eller ytringsfrihet». Mælnes viser også til at VM-arrangøren har fått mye kritikk for bruken av gjestearbeidere, som blant annet brukes til å bygge VM-stadionene.

Human Rights Watch, Amnesty International og FN, gjennom Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), har gjentatte ganger varslet om kritikkverdige forhold for gjestearbeidere i Qatar.

Melnæs håper arrestasjonen av de norske journalistene kan bidra til at flere får øynene opp for forholdene i landet.

– Det aller, aller største problemet er hvordan fremmedarbeiderne blir behandlet. Dette mesterskapet og all infrastruktur som hører til er bygget av slaver. Fotballen har sett en annen vei i over ti år. Dette er et skammens kapittel, både for norsk og internasjonal fotball, sier Melnæs.

Han er også kritisk til rapporten som bidro til at Norge valgte å ikke boikotte fotball-VM, og kaller den et «rent bestillingsverk», der man var ukritisk til informasjonen fra Qatars VM-komité og FIFA.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Sven Mollekleiv, som ledet Qatar-utvalget. Mollekleiv har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Amnesty gjorde nylig en rekke urovekkende funn om forholdene til fremmedarbeidere i Qatar. Landet avviste da kritikken, og viste blant annet til at landet har styrket sine tiltak for å beskytte arbeidsgivere.

Les hele uttalelsen fra Qatars regjering her:

Qatars respons på beskyldninger om ikke-fungerende reformer Ekspandér faktaboks Qatar avviser Amnestys påstand om at arbeidsreformene ikke har ført til endringer for hundretusener av migrantarbeidere. Amnesty har ikke klart å dokumentere en eneste historie fra de 242.870 arbeiderne som har byttet jobb siden barrierene ble fjernet i september 2020, eller fra de mer enn 400.000 arbeidstakerne som direkte har hatt nytte av den nye minstelønnen, gjennom lønnsøkninger og andre økonomiske insentiver. Siden utreisetillatelsene («exit permits») ble fjernet i 2018, har hundretusenvis av arbeidere forlatt Qatar og returnert uten å måtte få tillatelse fra arbeidsgiveren; forbedringer av lønnsbeskyttelsessystemet beskytter nå mer enn 96 prosent av kvalifiserte arbeidere mot unyttelse; nye visumkontorer, i land som sender arbeidskraft, utnytter ikke arbeiderne i like stor grad før de ankommer Qatar; og nye regler utvider forbudet mot sommerarbeid for å redusere varmebelastningen. Qatar har også styrket sine tiltak for å beskytte arbeidere og straffeforfølge arbeidsgivere som ikke overholder loven. Antall inspektører ansatt i Arbeidsdepartementet har økt fra år til år, og det samme har deres kapasitet til å undersøke arbeidsforhold og ta overtredelser videre til arbeidsrettene. I første halvår av 2021 ble det utført 35.280 bolig- og arbeidsplassinspeksjoner, og 13.724 straffer ble gitt til virksomheter som har brutt reglene, inkludert stengning av arbeidsplasser, bøter og fengselsstraff. Ytterligere 4840 inspeksjoner ble gjort av arbeidsinspektører for å øke bevisstheten rundt de nye lovene blant arbeidsgivere og ansatte. Hvert år blir flere bedrifter stilt til ansvar for brudd på loven. Systemisk reform er en langsiktig prosess, og det å endre adferden til hvert selskap tar tid. Gjennom sine handlinger sender regjeringen et sterkt budskap til bedrifter om at lovbrudd ikke vil bli tolerert. Qatar anerkjenner at arbeidssystemet i landet fortsatt er under arbeid. Myndighetene fortsetter å engasjere seg i konstruktive samarbeid med internasjonale partnere og kritikere som vil hjelpe til med å forbedre standardene for alle arbeidsinnvandrere i Qatar. Qatar vil derfor fortsette å rådføre seg med internasjonale eksperter som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og andre handelsorganisasjoner. I tillegg vil Qatar fortsette å rutinemessig rådføre seg med internasjonale ikke-statlige organisasjoner for råd og anbefalinger. Realiteten er at ingen andre land har kommet så langt på så kort tid. Etter Qatars eksempel, som et tegn på programmets innvirkning, har andre land i regionen nå tatt steg mot å introdusere sin egen arbeidsreform. Arbeidsreform i seg selv er en kompleks problemstilling, og Qatar har tro på at de beste løsningene oppnås gjennom dialog og engasjement. Av denne grunn, og på tross av Amnestys kritikk, vil Qatar fortsette med å jobbe konstruktivt med en rekke arbeidseksperter og utøvere for å videreutvikle den fremgangen som allerede er oppnådd. Kilde: Den qatarske regjeringens presseavdeling

The Guardian er blant de internasjonale mediene som har skrevet flere kritiske reportasjer om gjestearbeiderne som bygger Qatars VM-stadioner og infrastruktur. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Mener VM ikke bør sendes

Melnæs mener arrestasjonene av NRK-journalistene underbygger hans standpunkt om at NRK og TV 2 ikke burde sende neste års VM på TV.

– Det må være fryktelig vanskelig å kommentere VM-kamper fra Qatar, når man vet at Qatar fikk VM gjennom omfattende korrupsjon, og at det er tusenvis av arbeidere som har dødd underveis, mens man har bygget infrastruktur og stadioner.

Han får støtte av tidligere Josimar-redaktør Frode Lia.

– Jeg tenker at store mediehus som TV 2 og NRK på et eller annet tidspunkt må sette en strek i saken. Når norske journalister blir arrestert for å bedrive helt vanlig journalistikk, så mener jeg den grensen er nådd. Jeg håper inderlig for norske journalisters del av verken TV 2 eller NRK kommer til å vise Qatar-VM.

Lia forteller at da Josimar dro til Qatar første gang, i 2014, var det som humanitære hjelpearbeidere.

– Er det mulig å avdekke det som skjer i Qatar uten å være der?

Nei. Det er ikke mulig å bedrive kritisk journalistikk overfor Qatar uten å være på bakken. Det meste som kommer fra qatarske myndigheter selv er regelrett falske nyheter. Det være seg dødstall eller forbedringer, som man så Qatar-utvalget la til grunn i sin rapport, sier Lia.

Education City Stadium, her på et bilde utdelt til pressen av Qatars myndigheter, skal benyttes i VM 2022. Foto: AFP

– Skal drive kritisk journalistikk

NRKs kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har gjennom dagen fått flere spørsmål om det er riktig at NRK sender fotball-VM. På dagens pressekonferanse med de hjemvendte NRK-journalistene, sa Eriksen blant annet at det må være opp til FIFA å vurdere tildelingen av arrangementet.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Som en allmennkringkaster mener jeg det skal sitte svært langt inne å boikotte land eller arrangementer. Men vi skal gjøre det vi hadde en intensjon om: Vi skal dekke idretten, men vi skal også bruke krefter på gravende og kritisk journalistikk i forbindelse med dette arrangementet. Verden blir ikke et bedre sted av at tusenvis av journalister blir borte fra dette landet, sier Eriksen.

TV 2s sjefredaktør Olav T. Sandnes kaller arrestasjonene av NRKs medarbeidere «et angrep på oppdraget til frie og uavhengige medier». Han sier TV 2 allerede før hendelsen jobbet med kritisk journalistikk for å synliggjøre samfunnsforholdene i Qatar.

– Om noe kommer vi til å trappe opp dekningen så lenge sikkerheten tillater det, skriver Sandes i en e-post.

På spørsmål om det er problematisk å bidra til å promotere Qatar gjennom et VM, svarer Sandens at mesterskapet treffer tosidigheten i TV2s oppdrag som nyhetsformidler og rettighetshaver.

– Er det problematisk for dere å bidra til å promotere landet som et VM vil være?

– Vi er vant til å skulle vise øyeblikkene på fotballbanen, samtidig som vi viser medaljens bakside, skriver Sandnes, og viser til at TV 2 gjorde det samme med VM i Russland.

For å få til dette er tilstedeværelse viktig, mener Sandnes.

– Det er VM som gjør at verdens fulle oppmerksomhet vil være rettet mot Qatar. Det er en anledning til å vise alle sider av Qatars samfunn til et stort publikum. Det blir vår oppgave under VM.