– Foreløpig er det helt i det blå hvor dette lander i Stortinget. Men vi har mange døgn og timer igjen for å få på plass en god landbrukspolitikk, sier stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF) til NRK.

Etter at forhandlingene mellom regjeringen og bøndene i årets jordbruksoppgjør brøt sammen tidligere i vår, startet KrF og Venstre samtaler med resten av opposisjonen for å få til et bedre tilbud.

Stortinget skal stemme over forslagene i jordbruksoppgjøret fredag 16. juni.

– For stor avstand

De andre opposisjonspartiene ønsket å øke rammen i oppgjøret til mellom 770 og 790 millioner kroner, omtrent 100 millioner mer enn det regjeringen har tilbudt bøndene i forhandlingene.

Det ble for mye for Venstre, som nå har trukket seg fra samtalene. De vil i stedet fremme et eget forslag, som andre partier må ta stilling til i morgen.

– For oss er det viktig å få til et godt oppgjør for bøndene, men også et ansvarlig oppgjør økonomisk, sier partileder Trine Skei Grande til NRK.

TREKKER SEG: Venstre og Trine Skei Grande går ut av samtalene, og ber heller regjeringen komme tilbake med et bedre tilbud til bøndene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Forslaget hun nå skal fremme, vil be regjeringen om å komme tilbake til bøndene med et bedre tilbud enn sist. Diskusjonene pågår fortsatt i partiet om hvor mye større de mener pakken bør bli.

Grande mener Ap og Sp har vært for ambisiøse i forhandlingene.

– Vi ønsker et bedre oppgjør enn det regjeringen har foreslått, men vi tror ikke vi kan komme på nivå med det Sp og Ap har lagt fram for oss, sier hun.

Vedum reagerer

Ifølge Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum var opposisjonspartiene svært nær å komme til enighet om et tilbud til bøndene før Venstre trakk seg. Og uten sentrumspartiet får ikke opposisjonspartiene flertall for en eventuell enighet.

– I siste sving sier Venstre at man skal ha nye forhandlinger. Det er helt uforståelig. Og det er dramatisk for norsk matproduksjon når så mye står på spill, sier han til NRK.

Venstres nye forslag innebærer at saken sendes tilbake til regjeringen med føringer om en økt ramme, samt enkelte andre føringer på innholdet i avtalen.

– Jeg tror ikke Venstre vet hvilket bein de skal stå på. De har nok et Liberalist-Venstre og et mer tradisjonelt Venstre som ønsker å se hele landet. Nå er det Liberalist-Venstre som har fått gjennomslag, og da er man ikke så opptatt av matproduksjon, tror han.

REAGERER: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forstår ikke Venstres snuoperasjon. Her er han i Stortingssalen torsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Krevde 1,45 milliarder

Økte overføringer og mer til små og mellomstore bruk er blant kravene opposisjonen har stilt til jordbruksoppgjøret. Statens opprinnelige tilbud til bøndene var på 410 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.

Ifølge bondeorganisasjonene må rammen minst være på 790 millioner kroner for at inntektsutviklingen målt i kroner per årsverk skal være på linje med andre grupper.

Næringskomiteen hadde opprinnelig frist til 8. juni med å avgi innstilling i saken, men det var alt tidligere denne uken klart at fristen ville ryke. Stortinget skal behandle oppgjøret 16. juni.