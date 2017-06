NRK-måling: Årsbeste for Senterpartiet

Senterpartiet får 11,6 prosent oppslutning på NRKs partibarometer for juni, laget av Norstat.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sp har ikke blitt målt så høyt siden Norstat i mars 2006 startet med jevnlige målinger for NRK. Nivået på Norstats målinger for NRK ligger lavere enn gjennomsnittet for Sp – som i mai lå på 12,3 prosent.

– Det er veldig motiverende at det er den beste målinga noen gang som NRK har gjort. Vi tar det som en tilbakemelding på at folk er opptatt av å ha tjenester nært der de bor, sier en smilende Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Høy lojalitet

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, peker på at velgerlojalitet er viktig for Sp.

– Senterpartiet går frem fordi de holder på en svært høy andel av velgerne som stemte på partiet i 2013, samtidig som de henter nye velgere fra nesten alle andre parti, særlig fra regjeringspartiene og Ap.

Selv om Sp får gode tall hos NRK er det ikke stor variasjon fra april og mai da de fikk henholdsvis 11,3 (april) og 11,2 prosent (mai) på Norstats målinger for NRK.

Variasjonen på målingene for Senterpartiet er stor: I mai ble de målt mellom 9,2 og 15,3 prosent.

Ja eller nei til tvang?

I dag kommer det til å bli fullt i Stortingssalen når de folkevalgte skal stemme over hvorvidt 14 kommuner skal tvinges til å slå seg sammen eller ikke.

For nøyaktig en uke siden ble det kjent at Senterpartiet (som er imot tvang) kom til å tvinge alle stortingspolitikerne til å møte til avstemminga om kommune- og regionreformen.

Det er nemlig slik at når Sp stiller med alle sine 10 representanter må alle de 169 representantene være til stede under avstemminga for å få likt styrkeforhold. At stortingssalen er fullsatt skjer vanligvis bare ved mistillitsforslag eller ved endringer av grunnloven.

MANGE TOMME STOLER: Ofte er det ganske glissent i Stortingssalen, her fra muntlig spørretime, men i dag blir det fullt når det skal stemmes over kommune- og regionreformen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er veldig motiverende at det er den beste målinga noen gang som NRK har gjort. Vi tar det som en tilbakemelding på at folk er opptatt av å ha tjenester nært der de bor. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om NRKs junimåling

I NRKs ferske valgomat er også spørsmålet om tvangssammenslåing av kommuner med på å avgjøre hvilket parti du ender opp med.

NRKs politiske kommentator trekker fram ordet sentralisering når han skal forklare Sps kraftige medvind.

– Det er ikke bare enkeltsaker eller summen av disse som er årsaken til Sps vekst. Selvsagt er det gunstig for dem at kommunereform, politireform og rovdyrpolitikk har preget debatten. Samtidig har Vedum og partiet vært flinke til å løfte dette til en prinsipiell overbygning om maktforskyvning og sentralisering, rettmessig eller ikke. Derfor snakker Sp også om DAB-radio og papirslipp til pensjonister, sier Sand.

Trenger ikke MDG

Norstats måling for NRK viser at Ap+Sp har flertall enten med SV eller med KrF. De trenger altså ikke MDG for å få flertall.

Vi spurte Slagsvold Vedum hvem han vil velge av KrF og SV.

– Vi har sagt hele tida at vi ønsker en Sp-Ap-basert regjering. Det er det vi går til valg på, så har både SV og KrF litt utfordringer på hva de vil. I tillegg mener vi at den sentraliserings-regjeringa vi har i dag må få lov til å slappe litt av, svarer Vedum.

– Men noe som er helt klart er at dere ikke trenger MDG. Er det litt greit å få slippe?

– Altså vi er tydelige på det vi mener er rett, og det er en Sp-Ap-basert regjering. Det er vårt svar, så får de andre partiene komme med sine svar.

Samtidig viser Norstats tall at hvis Ap og Sp har en andelsvis (ikke prosentpoeng) lik vekst fra nå til valgdagen som tilsvarende periode de tre siste stortingsvalgkampene, kan de to partiene få flertall alene.