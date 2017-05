Støttepartiene torpederer regjeringens landbruksoppgjør

– Beløpet må opp. Vi er ikke fornøyd med tilbudet fra regjeringen, sier Pål Farstad. Han sitter i næringskomiteen for Venstre. Også Krf er tydelig på at rammen er for lav:

– Vi er klare til å gå i forhandlinger for å gi bøndene den inntekten de trenger for å produsere maten vår, sier Line Henriette Hjemdal.

Bøndene ble i utgangspunktet tilbudt 410 millioner kroner. Regjeringen sier den økte beløpet til 550 millioner kroner før det ble brudd. Det er likevel det opprinnelige tilbudet som nå skal behandles i Stortinget.

Også Arbeiderpartiet mener beløpet må betydelig opp. Sammen med Senterpartiet er det dermed flertall for å plusse på mange flere millioner kroner.

Bøndene markerte sin misnøye mot tilbudet de fikk fra staten i forrige uke. Bøndene krevde over 1,45 milliarder kroner, mens det aller siste tilbudet var på 550 millioner Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mer til små- og mellomstore bruk

I tillegg til å øke den økonomiske rammen, er Stortingsflertallet enig om å vri støtten slik at de små- og mellomstore brukene får mer enn det regjeringen la opp til.

– For oss er det viktig å få nok penger til å prioritere de små- og mellomstore brukene, sier Farstad.

Nå skal partiene komme med sine innspill i næringskomiteen, som har frist til 8. juni med å bli ferdige med sin innstilling.

Uvanlig at regjeringen ikke får støtte

Bondeorganisasjonene brøt tidligere i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør. Statens tilbud ble da oversendt til Stortinget og næringskomiteen.

Vanligvis slutter Stortinget seg til det tilbudet regjeringen kommer med, men også i 2014 ble det bråk, og Stortinget fikk mer penger i potten.

Line Henriette Hjemland (KrF) og Pål Farstad (V) vil som støttepartier bryte med regjeringen i jordbruksoppgjøret Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Er det alvolig at dere som støtteparti påfører regjeringen nederlang?

– Vi må først og fremst tenke på det som er viktig for bøndene og landbruket, sier Farstad.

– Men er det bra at bøndene kan bryte forhandlingene og så gå til Stortinget og få mer penger?

- Vi har sagt hele veien at vi ønsket at de satt seg til bordet igjen. Når de ikke gjorde det er det helt naturlig for oss å behandle det her, mener han.

NRKs kommentator Magnus Takvam mener det er overraskende at Arbeiderpartiet ikke støtter statens tilbud:

– Arbeiderpartiet har tradisjonelt stemt for statens tilbud. Jeg tror det er en viss overraskelse i regjeringen at de ikke gjør det nå.

Hvis Arbeiderpartiet vinner Stortingsvalget til høsten risikerer de at bøndene vil forvente rause oppgjør i årene som kommer, tror Takvam.

Magnus Takvam om landbruksoppgjøret Du trenger javascript for å se video.

Taus landbruksminister

Landbruksminister Jon Georg Dale vil ikke gi noen kommentar fordi oppgjøret nå er sendt til Stortinget.

Han har tidligere sagt at han mener bøndene krever for mye. De krevde 1,45 milliarder kroner, som var mer enn dobbelt så mye som de ble tilbudt. KrF har antydet at bøndene må få rundt 790 millioner kroner.