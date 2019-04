Jonas Gahr Støre får førelegg for brot på trafikkreglane

I fjor haust følgde eit dokumentarteam frå NRK Jonas Gahr Støre i fleire veker. Under opptaka var det fleire transportetappar der det blei dokumentert at Ap-leiaren ikkje alltid følgjer trafikkreglane.

Blant anna brukte han mobiltelefon medan han køyrde bil. Han oppmoda også rådgjevaren Siri Storstein Hytten til å køyre der det var skilta forbode for å kome seg ut av Oslo sentrum.

Han blei meldt til politiet, som no har konkludert. Det stadfestar Støre i ein SMS til TV 2.

– Eg blei meldt etter at NRK i fjor haust filma at eg braut trafikkreglane. Saka er no ferdig behandla og enda opp med at eg blei pålagt eit førelegg. Det er berre rett og rimeleg at eg får ein reaksjon etter brot på trafikkreglane, og eg har akseptert førelegget.

Støre fekk førelegget for brot på bruken av handhalden mobil og medverknad til brot på skiltforskrifta.

– Viktig å følgje reglane

Støre vedgjekk i haust at han hadde brote trafikkreglane under opptaka til dokumentaren. Og han beklaga feila overfor NRK.

– Det er veldig viktig. Dei skal ikkje brytast. Og eg veit at du har på tape at eg har brote reglane, og det er feil- Sånn skal det ikkje vere, og det er ikkje bra. Det skal eg lære av.

Han tok også avstand frå at han skulle ha snakka i mobiltelefon medan han køyrde bil.

– Medan du køyrer bil, bør du ikkje snakke i mobiltelefonen. Men dei fleste bilar har mekanismar der du kan få stemma opp på høgtalar slik at du ikkje treng å sitje med mobilen til øyret. Det gjer ikkje eg.

– Jau, det gjer du. Du sit med mobiltelefonen medan du skrur av og på.

– Medan eg køyrer? Nei, det er ikkje bra. Dersom du har det på tape også, så er det klart at det ikkje er bra.