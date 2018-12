Her bryter Støre trafikkreglene

I høst så det en stund ut til at Støre kunne bli statsminister, og et dokumentarteam fra NRK har fulgt han fra start til mål gjennom KrFs retningsvalg. Under opptakene har det vært flere transportetapper, og NRK har dokumentert at Ap-lederen ikke alltid følger trafikkreglene.

Den 5. oktober tok han opp mobilen og tastet på den mens han kjørte bilen i Hallingdal. Han fiklet med mobilen da han startet og avsluttet en samtale, før samtalen ble satt på høyttaler.

Kjøre mot kjøreretningen

Roar S. Larsen er assisterende sjef i Utrykningspolitiet. Foto: UP

Fire dager senere satt han i bilen sammen med sin rådgiver Siri Storstein Hytten og partifellen Lene Vågslid, leder av justiskomiteen på Stortinget. Støres rådgiver satt bak rattet mens de forsøker å kjøre ut av Oslo sentrum, og Ap-lederen ba rådgiveren sin om å bryte regler om påbudt kjøreretning og kjøre der det er skiltet forbudt.

Siri Storstein Hytten er kjent med at NRK lager saken, men hun ønsker ikke å kommentere den og henviser til Støres svar.

Assisterende sjef i Utrykningspolitiet, Roar S. Larsen, ønsker ikke å kommentere saken spesielt, men sier på generelt grunnlag at mange bruker mobilen på feil måte mens de sitter bak rattet.

– Ulovlig mobilbruk kan skape uoppmerksomhet, og i verste fall forårsake alvorlige situasjoner i trafikken, sier Larsen til NRK.

– Største bulkefaktor er mobilen

Prikker i førerkortet

Han sier at feil bruk av mobil under kjøring blir møtt med et forenklet forelegg på 1700 kroner i dag, men at det fra nyttår også vil medføre to prikker i førerkortet.

– Bruk av mobiltelefon i bil kan i verste fall forårsake alvorlige situasjoner i trafikken, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk

Vi har forelagt noe av Støres aktiviteter i bil for seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. Han vil ikke kommentere den konkrete saken spesielt, men sier følgende på generelt grunnlag:

– Telefon i bil skal stå fastmontert i holder, og da er det kun tillatt å starte eller avslutte en samtale. Regelvernet er veldig enkelt, bruk av håndholdt telefon er forbudt, og fra nyttår vil det medføre prikkbelastning.

Han legger til at distraksjon er et stort problem i trafikken og medvirkende til mange ulykker. Mobiltelefon er en viktig del av dette, sier han, avhengig av hvordan telefonen brukes.

Uoppmerksomhet

– Hvor farlig er det å bruke håndholdt mobiltelefon?

– Spørsmål om risiko er avhengig av mange ting, om selve handlingen fører til redusert oppmerksomhet. Om blikket er på telefonen, for eksempel ved å lese eller sende meldinger og taste nummer, fører det til uoppmerksomhet. Om du kjører i 40 kilometer i timen og er opptatt med telefonen i to sekunder, så har bilen forflyttet seg 22 meter i løpet av de sekundene, svarer Johansen.

Når det gjelder å kjøre mot påbudt kjøreretning eller innkjøringsforbud, sier han at det kan føre til ulykker fordi andre bilister, syklister eller gående ikke regner med at det kommer et kjøretøy i den retningen.

– Et brudd på disse bestemmelsene gir et forelegg på 5500 kroner, men foreløpig ikke prikkbelastning.

– Føreren har ansvaret

Når det gjelder spørsmålet hvilket ansvar en passasjer har for å påvirke føreren til å bryte regler, så er Bård Morten Johansen klar på at det er føreren som har ansvaret.

– Uavhengig av tittel og lønnstrinn så har en passasjer ikke annet enn et moralsk ansvar. Det er føreren som har hovedansvaret, sier han.

Dette er noe av det NRK-teamet opplevde i bil sammen med Jonas Gahr Støre:

9. oktober, Oslo:

Etter at Støre flere ganger har gitt rådgiveren sin råd om å kjøre mot kjøreretningen, så gjør NRKs Astrid Randen ham oppmerksom på at alt som har skjedd i bilen har blitt filmet.

– Ja, men det er foreldelsesfrist for trafikale forbrytelser, svarer Støre.

– Viktig å følge reglene

Støre innrømmer å ha brutt trafikkreglene og beklager feilene.

– Hvor viktig synes du det er å følge trafikkreglene?

– Det er veldig viktig. De skal ikke brytes. Og jeg vet at du har på tape at jeg har brutt reglene, og det er feil. Sånn skal det ikke være, og det er ikke bra. Det får jeg lære av. Hvis jeg skal gi en forklaring, så er det slik at veiene ut av Stortinget er kompliserte. Jeg kjørte på veier hvor jeg har kjørt før, og der jeg ikke burde ha kjørt nå.

– Kan det være farlig å snakke i mobiltelefonen mens du kjører bil?

– Mens du kjører bil, bør du ikke snakke i mobiltelefonen. Men de fleste biler har mekanismer hvor du kan få stemmen opp på høyttaler så du ikke sitter sånn (tar hånda opp til øret sitt). Og det gjør ikke jeg.

– Jo, det gjør du? Du sitter med mobiltelefonen mens du skrur av og på.

– Mens jeg kjører? Nei, det er ikke bra. Hvis du har det på tape også, så er det klart at det ikke er bra.