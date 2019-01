NRK presiserer: I første versjon skrev vi at Fredriksen kommer inn på eiersiden i Norwegian. Da dette blir endelig avklart senere, har vi endret formuleringen til at Fredriksen KAN komme inn på eiersiden.

Etter at nyheten om emisjonen sprakk, stupte Norwegian-aksjen rundt 25 prosent etter at Oslo Børs åpnet tirsdag. Aksjen har siden hentet seg inn og var ned ni prosent i morgentimene tirsdag.

EMISJON: Bjørn Kjos henter inn tre milliarder kroner i fersk egenkapital. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Bjørn Kjos henter inn penger til Norwegian gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon, opplyser selskapet tirsdag morgen.

Det betyr at aksjonærene får tilbud om å kjøpe nye aksjer for at flyselskapet skal få inn til sammen 3 milliarder kroner.

Aksjene eksisterende aksjonærer ikke vil ha, plukkes opp av en gruppe med blant andre et John Fredriksen-styrt selskap. Slik er Norwegian sikret å få inn pengene.

Bjørn Kjos må få godkjenning fra aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling 19. februar.

Fantastisk med Fredriksen om bord

En optimistisk konsernsjef Bjørn Kjos møtte i dag pressen på Norwegian sitt hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo.

– Rolls-Royce har fått orden på motorproblemene sine, og nå går vi optimistiske fremover med ny kapital, sier Kjos.

Norwegian har i lengre tid slitt med motorproblemer som har påført selskapet store kostnader. Bak den friske kapitalinnsprøytningen står ingen ringere enn skipsreder John Fredriksen.

– Vi er flere som kjenner Fredriksen-systemet. Det er et fantastisk bra system, og vi er fornøyde med å ha med dem på garantisiden, sier Kjos.

Kjos peker på at emisjonen ikke kunne skje før nå, fordi selskapet har vært i samtaler med flere interessenter, blant andre eierselskapet til British Airways, IAG. Som kjent droppet IAG å komme med et tilbud til Norwegian.

– I korte trekk styrker vi Norwegian sin finansielle stilling, og vi er nå godt rustet for fremtiden. Nå har vi sådd, og nå skal vi høste, sier Kjos.

Fakta om emisjon Ekspandér faktaboks * Den viktigste årsaken til en aksjeemisjon er at et selskap trenger penger, enten for å betale gjeld og underskudd eller for å vokse. Altså et alternativ til lånefinansiering * En emisjon betyr at det blir utstedt flere aksjer. Eierprosenten og andelen av et framtidig overskudd blir dermed vannet ut for eksisterende eiere. * Normalt er det spesielt inviterte investorer med penger eller eksisterende eiere som får kjøpe de nye aksjene. (Kilde: Nordnet, Wikipedia, NTB)

Skal redusere kostnadene

– Norwegian har vært gjennom en lengre periode med kraftig ekspansjon. Veksten vil nå avta, og selskapet vil ha et økt fokus på å redusere kostnader og investeringsforpliktelsene, sier Kjos.

Skipsreder John Fredriksen garanterer for friske penger til Norwegian. Foto: Ints Kalnins / Reuters

Norwegian har det siste året vært gjennom en prosess der flere utenlandske konsern har snust på oppkjøp. Samtidig har de vokst kraftig gjennom stadig ekspansjon og høy grad av gjeld.

– Gjennom fortrinnsrettsemisjonen vil selskapets balanse styrkes, og selskapet vil ha økt fleksibilitet til å støtte denne utviklingen fremover, sier Kjos.

IAG droppet bud

Pengeinnsamlingen skjer kort tid etter at sjefen i International Airlines Group (IAG) sa de ikke lenger var interessert i å overta Norwegian, og ville selge aksjeposten sin på 3,93 prosent.

IAG hadde onsdag morgen fortsatt likevel ikke solgt Norwegian-aksjene.

Det britisk-spanske luftfartskonsernet IAG, som blant annet eier British Airways, har lenge vært interessert i å kjøpe Norwegian, som har avvist to bud fra IAG tidligere.

Også Lufthansa og Ryanair har tidligere vært inne i bildet som interessenter i oppkjøp av det norske flyselskapet.

Kutter flyruter

I oktober varsler Norwegian at de skulle kutte kostnadene med minst to milliarder kroner i 2019. For å spare penger har selskapet besluttet å legge ned en rekke ruter og seks baser for å spare penger. Selskapet sier de vil strekke seg langt for å unngå oppsigelser.