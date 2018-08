Jensen: Jeg registrerer at Per Sandberg har vært på ferie i Iran

Sandberg har høstet mye kritikk etter at det ble kjent at han la årets sommerferie til Iran.

Fiskeriministeren reiste som privatperson sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes.

– Fortsatt regimekritisk

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen kommenterer i ettermiddag saken:

– Jeg registrerer at Per Sandberg har vært på ferie i Iran. Dette endrer ikke på FrPs kritiske holdning til politikken som føres av regimet i Iran, sier Jensen i en epost til NRK.

– Vi er svært kritiske til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritiske til Irans rolle i flere av konfliktene i regionen.

I eposten formidler hun verken noen kritikk eller støtte til Sandbergs reise.

Habilitetsspørsmål

KJÆRESTER: Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes har vært på ferie i sistnevntes fødeland. Foto: Per Sandberg/Privat

Flere har stilt spørsmål ved om Sandberg har vært bevisst sin rolle som fikseriminister på turen og gjennom sitt forhold til Letnes.

Letnes har registrert et enkeltprsonforetak som ifølge Brønnøysundregistrene blant annet skal drive med «produksjon, utvikling, kjøp og salg herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette».

– Hvis man anser seg selv som inhabil eller er i tvil om dette, bør man i første omgang ta saken opp med eget embetsverk, sier Jensen og legger til:

– Jeg oppfatter at Per Sandberg vil være årvåken og vurdere sin egen habilitet om det kommer noen sak som har betydning for eller omfatter selskapet som er etablert av kvinnen han reiste til Iran sammen med.

Jensen sier hun også har fått med seg at Sandberg vil svare Stortinget om spørsmålene rundt sin habilitet.

Brøt regler

Statsminister Erna Solberg bekreftet i dag at Sandberg brøt regelverket da han først to dager ut i ferien informerte Statsministerens kontor om hvor han oppholdt seg.

– Jeg ser for øvrig at Sandberg selv har tatt kritikk for at han ikke på forhånd varslet om ferieturen. Når det gjelder spørsmål om varslingsrutiner, viser jeg til det statsministeren har sagt om dette, sier Jensen.

Per Sandberg har ikke svart på NRKs henvendelser i dag.