Jensen om Listhaugs OL-lobbying: – Helt uproblematisk

– Sylvi Listhaug er ikke den første politikeren som har hatt roller i privat næringsliv og også hatt et engasjement i politikken. Dersom man er åpen om det og passer sin habilitet, så mener jeg det er uproblematisk, sier Jensen i onsdagens Politisk kvarter på NRK.

Dagbladet skrev i går at Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, kun uker før hun ble landbruksminister i 2013, fikk betalt for lobbyvirksomhet i spørsmålet om Norges mulige søknad om å få OL i 2022.

Fikk betalt for politisk påvirkning

Ifølge Siv Jensen var Sylvi Listhaug hele tiden åpen om sine kundelister. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Listhaug var ansatt i First House, og en faktura fra dem til Norges idrettsforbund fra september 2013 viser hvordan hun jobbet med å påvirke Frp i saken om OL i Oslo. Da satt Listhaug i sentralstyret i partiet, noen uker senere gikk hun inn i regjering.

– Det var for politisk påvirkning, sånn som jeg leser det. Jeg kan ikke gå i detaljene, for jeg vet ikke eksakt hva hun gjorde, men det var jo som en del av First House-avtalen, forteller kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund, Niels Røine, til Dagbladet.

– Åpen om kundeforhold

Siv Jensen forteller at Listhaug, da hun skulle bli statsråd, var tydelig overfor partiet når det gjaldt kundelister slik at de ikke skulle havne i situasjoner der hun behandlet saker som hun var engasjert i som profesjonell.

– Vi hadde naturlig nok ikke innsikt i det daglige arbeidet hennes i det selskapet hun jobbet i, men vi visste om kundeforholdene slik at vi hele tiden kunne ta vare på spørsmål rundt habilitet, og det gjorde vi, sier Jensen.

– Det betydde at Listhaug fratrådte når sentralstyret behandlet saker som hun kunne være inhabil i, legger Jensen til.

– Erklærte meg inhabil

– Føler du deg sikker på at Listhaug ikke videreformidlet informasjon fra Frps interne møter?

– Det har jeg ingen grunn til å mistenke, sier Siv Jensen.

Sylvi Listhaug svarte Dagbladet i går at hun i september 2013 ikke visste at hun skulle bli utnevnt til statsråd, og hadde en jobb som måtte «utføres på en profesjonell måte».

– Jeg erklærte meg inhabil i alle spørsmål om OL både i partiet og regjeringen, og opptrådte ryddig i alt som hadde med denne saken å gjøre, sa hun.