Det kommer frem i dokumentene NRK har søkt innsyn i.

NIF har tidligere blitt kritisert for sin pengebruk på First House, og i regnskapene til Oslo 2022 kommer det frem at konsulentkostnadene eskalerte i 2013.

Fra april til desember i 2013 faktuerte First House regninger på til sammen 3.988.732 kroner til idrettsforbundet kun for arbeidet med Oslo 2022. I tillegg betalte NIF 722.654 kroner for First House-tjenester i OL-arbeidet i januar og februar 2014.

– Ble satt på en turbo

I bilagene kommer det frem at konsulentene blant annet har stått bak strategiarbeid, kronikkskriving, svar på e-poster, mediehåndtering og politisk påvirkning.

MILLIONREGNING: Fakturaen på drøyt én million kroner er fakturert 19. november 2013, men inneholder timebetalinger for OL-arbeid noen måneder tidligere. Foto: Skjermbilde

Folkeavstemningen i Oslo ble avholdt 9. september, og First House-aktiviteten er særlig stor i forkant av avstemningen.

– Dette handler om tjenester som vi ikke hadde ekspertise på i huset. Noe av det som genererte at man valgte å bruke First House, var folkeavstemningen i Oslo. Da ble det med en gang mye viktigere å vinne folkeopinionen hvert fall i Oslo, sier NIFs kommunikasjonssjef Niels Røine.

– Man kan ha forståelse for at dette er mye penger, men samtidig så var det en strategi om å få et OL til Norge. I forbindelse med folkeavstemningen ble det satt på en turbo, og det kostet veldig mye penger, sier Røine.

Ville få Frp til å snu

Røine forklarer at NIF valgte å bruke First House fordi forbundet mente selskapet kunne tilby «de beste folkene». Ketil Lindseth (tidligere informasjonssjef i NIF), Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og First House-direktør Per Høiby var særlig viktige, ifølge Røine.

I bilagene kommer det også frem at Sylvi Listhaug (Frp), nå Innvandrings- og integreringsminister, blant annet ble brukt i politisk påvirkning overfor Frp, som var skeptiske til OL-prosessen.

– Det var i alle fall én av utfordringene man hadde, å vinne flest mulige stemmer fra de som var skeptiske. Også for å få en best mulig politisk prosess, og da var Frp, sett fra idrettens side og de som ønsket et OL til Norge, en utfordring, sier Røine.

Når NRK påpeker at First House er blitt brukt til oppgaver som også inneholder Twitter-reseach og kronikkskriving, viser Røine til at det er en del av de løpende tjenestene.

– Da vil det være forslag på Twitter-meldinger, forslag på e-post-svar, forslag på kronikker og gjerne skriving av kronikker. Det oppfatter vi som en vanlig jobb for den type byråer.

FORSVARER INNKJØPET: Idrettspresident og tidligere styremedlem Tom Tvedt brukte First House i forbindelse med den såkalte Tvedt-rapporten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

First House-sjef Per Høiby forklarer at teamet med konsulenter ble satt sammen i samarbeid med NIF.

– Listhaug var en naturlig bidragsyter i arbeidet med å kartlegge holdninger til OL blant ulike målgrupper og med utforming av budskap som kunne brukes i kampanjen, sier Høiby.

I fakturaene er timesprisene unntatt offentlighet, men på bakgrunn av antall timer og totalregning, varierer timesprisene fra 2500-3500 kroner. NIF understreker at eventuelle utlegg og refusjoner også er tatt med i totalbeløp.

Konfrontert med tallene uttaler Høiby at timeprisene NIF betalte for «er normale i vår bransje».

– Totalsummen som NIF betalte for våre tjenester i den aktuelle perioden reflekterte at vi var engasjert for å bistå i mange ulike prosjekter, tidvis med rådgivere som arbeidet for NIF på heltid og satt i deres kontorer i de mest hektiske periodene, sier Høiby.

På spørsmål om NIF mener pengebruken er innenfor rimelighetens grenser, svarer Røine:

– Det var vanskelig å dømme i ettertid om det var riktig eller galt. Nå vant man folkeavstemningen, og jeg tror faktisk ikke en folkeavstemning om å arrangere OL i en by er blitt vunnet så mange andre steder i verden. Man fikk i alle fall resultatet man ønsket.

Presset om First House-bruk på Tvedt-rapport

NIF har ved siden av OL-prosessen kjøpt tjenester fra First House for rundt ti millioner kroner totalt fra 2012-2016, skriver Aftenposten og VG.

Cirka halvannen av millionene ble brukt i forbindelse med den såkalte Tvedt-rapporten, som var en grundig evaluering av toppidretten og staket ut kursen for satsing frem mot 2022.

Idrettspresident Tom Tvedt ledet utvalget som daværende styremedlem. Han forklarer at NIF ikke kunne belaste administrasjonen med arbeidet, og derfor valgte NIF å kjøpe tjenesten.

– Vi har brukt First House til fasilitering, sekretær(arbeid) og sammenstilling. Det er en stor rapport. Det var viktig for meg som leder i utvalget, med ni kompetente folk, å gjøre jobben så grundig, sier Tvedt.

Idrettspresidenten understreker at han står «100 prosent» bak alt som er samlet i rapporten, og han ser ingen betenkeligheter ved at et rådgiverfirma var så mye involvert i arbeidet med rapporten.

– Når det kommer til enten OL-søknad eller ekstraordinært ting, har vi valgt å bruke ekspertise. Vi hadde en samarbeidsavtale med First House, og noen som jobber der har jobbet her før. Da valgte vi den måten, sier Tvedt.

I First House-bilagene kommer det også frem at Tvedt har fått hjelp fra selskapet til å besvare spørsmål fra blant annet NRK og VG.

Når VGs reporter påpeker dette, svarer presidenten:

– I denne prosessen har jeg søkt mye råd, det gjør jeg fortsatt. Når jeg får spørsmål fra dere, trekker jeg pusten to ganger, fordi jeg må svare korrekt. I dette tilfelle har jeg søkt råd fra First House, men andre ganger har jeg søkt råd fra min egen administrasjon, sier Tvedt.

Han kan ikke svare på hvor mange e-poster det er snakk om, men Røine påpeker at NIF stoppet bruken av First House i 2015 – året da Tvedt ble valgt.

Tvedt sier han står bak valget om å bruke First House, men samtidig ville det ikke vært aktuelt i dag, mener idrettspresidenten.

– Vi har gjort endringer og har innkjøpssystem. Det er terskelverdier når vi søker, så i dag ville det vært en annen vurdering, sier Tvedt, som understreker at det fortsatt vil være aktuelt å bruke konsulenter ved større prosjekter.

First House-regningene kommer et par måneder etter avdekkingen av NIFs pengebruk på alkohol. Tvedt er imidlertid klar på at uroen i norsk idrett ikke har fått ham til å vurdere å trekke seg som president.

– Budsjetter ble overholdt

NRK har vært i kontakt med tidligere idrettspresident Børre Rognlien, men han opplyser at han sitter i møter og viser til at NIFs bruk av First House er grundig omtalt i hans nyutgitte bok.

Her skriver han blant annet:

«Det var altså Ketil Lindseth som Inge (Andersen, daværende generalsekretær, journ. anm.) var på jakt etter, ikke nødvendigvis First House. Men du verden så mange oppslag det var mulig å lage på at NIF hadde engasjert First House. Jeg spurte offentlig hva som var galt med dem, men fikk aldri noe konkret svar. Noen antydet høy timepris. Når det gjaldt timepris lå de på linje med andre store byråer som tilbudte sine tjenester til NIF. De som ikke ble valgt var senere blant de ivrigste kritikere. Hvilken timepris Oslo 2022 betalte for sine mange innleide konsulenter var knapt noen interessert i».

Rognliens forgjenger Tove Paule har tidligere vært kritisk til idrettens bruk av First House. Røine sier at beslutningen om å involvere selskapet i Oslo 2022 ble tatt da det ble klart at det skulle avholdes en folkeavstemning.

– Hva gjør vi nå? Hvem har de beste folkene vi trenger? Da var det Lindseth, Håkon Hansen og Høiby som ble nevnt, sier Røine.

– Nevnt av hvem?

– Av de som jobbet for OL 2022 og idrettsforbundet. Det var en egen organisasjon som jobbet for OL 2022, og det var en beslutning i idrettens hus om hvem vi skulle spørre, svarer Røine.

Tidligere generalsekretær Inge Andersen har gitt en generell kommentar til NIFs pengebruk i denne perioden.

– Alle utgifter som NIFs øverste adminstrativ eleder har hatt i sin periode, har vært godt innenfor de fullmakter og budsjetter som idrettsstyret har vedtatt. Herunder også leverandører og samarbeidspartnere til NIF og Olympiatoppen. Idrettsstyrets vedtatte budsjetter ble overholdt i alle mine år som generalsekretær, sier Andersen.