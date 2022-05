Jehovas vitne sende personleg invitasjon til autistisk 16-åring

Vi har valt å gjengi heile svaret frå Fabian Fond som er kommunikasjonsrådgivar ved Skandinavia-kontoret til Jehovas Vitne:

Det er kjærleik til Gud og til andre menneske som motiverer Jehovas vitne til å forkynne Bibelens bodskap for alle. I tråd med Jesus befaling i Matteus kapittel 24 og vers 14 ønske vi at «den gode bodskapen om Riket skal bli forkynt på heile den budde i jord, slik at alle nasjonane får høyre det». Dei fleste menneske i dag har det svært travelt, og derfor har Jehovas vitne i lang tid nytta ulike former for forkynning, til dømes ved å gå frå hus til hus, og ved å nytte brev- eller telefonforkynning.

Då Covid-19 pandemien braut ut, følgde Jehovas vitne straks styresmaktenes og helseorganisasjonars tilrådingar ved å avgrense fysisk kontakt med andre, noko som førte til at alle Jehovas vitnes møter verda over vart flytta til videokonferanse, og all offentleg forkynning som omfatta personleg kontakt vart stansa. Nokre stader har føresegnene til styresmakta opna for at dei offentlege møta til Jehovas vitne igjen kan gå føre seg fysisk, sjå til dømes artikkelen Jehovas vitne byrjar med fysiske møte igjen (jw.org). Den offentlege forkynninga som omfattar personleg kontakt har i mellombels ikkje vorte teke opp att endå. Det har ført til at mange Jehovas vitne i større grad har nytta seg av andre former for forkynning, til dømes ved å nytte brev og telefon.

Vi kjenner ikkje til det spesifikke tilfellet som du nemner, men om vi har fornærma eller bekymra nokon ved forkynninga vår ønskjer vi å be om unnskyldning for dette. Vi erfarer at Bibelens oppmuntrande bodskap er til stor trøyst for mange, men respekterer sjølvsagt at andre har eit anna syn enn oss. Sidan Jehovas vitne forkynner for alle menneske, og nyttar offentleg tilgjengelege opplysningstenester, har vi dessverre ikkje alltid moglegheit til å vite kven som er registrert på ei adresse, og derfor hender det ein sjeldan gong at nokon får eit brev som eigentleg var tiltenkt deira føresette, og dette beklagar vi.