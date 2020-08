Solveig (8) fikk håndskrevet brev fra Jehovas vitner - ble invitert på bibelkurs.

Det er sjelden åtte år gamle barn får brev i postkassa. Solveig var derfor i fyr og flamme da det forrige uke lå et brev i postkassa med hennes navn på.

Men da hun åpna konvolutten ble hun ifølge mor Randi Schei helt rar.

– «Mamma, hva er dette for noe», sa hun til meg. Så kom hun med en brosjyre der det sto «Blir det noen gang slutt på all lidelse?», sier Schei til NRK.

VOKSENT OG MISJONERENDE BUDSKAP: Budskapet i dette brevet til åtte år gamle Solveig er ikke noe et barn skal trenge å ta stilling til, mener mor Randi Schei. Foto: Privat

Flere bibelsitat

I tillegg lå det et tosiders håndskrevet brev i konvolutten. Brevet var sendt fra en av Jehovas vitners medlemmer på Hitra i Trøndelag, og inneholdt flere bibelsitat. Blant annet dette:

«Han (Gud) skal tørke bort hver tåre i deres øyne, og døden skal ikke være mer. Sorg og skrik og smerte skal heller ikke være mer.»

Åtteåringen ble i tillegg invitert til å ta kontakt med brevskriver og bli med på bibelkurs i regi av Jehovas vitner, som er et kristent trossamfunn.

Det var avisa Hitra-Frøya som først omtalte saken.

Fakta om Jehovas vitner Ekspandér faktaboks Jehovas vitner er et verdensomfattende trossamfunn med over 8,2 millioner aktive medlemmer.

Trossamfunnet er ledet av Jehovas vitners Det styrende råd, som er syv eldre menn i Brooklyn, New York.

Jehovas Vitner kaller seg kristne. Deres lære er basert på egen forståelse av Bibelen, og de bruker Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter.

De tror Harmageddon eller dommedag er nær forestående.

Jehovas vitner tror de kan komme til Paradiset når endetiden inntreffer. Å være medlem i Jehovas vitner er ikke en garanti for å komme til paradiset. Det må jobbes for å komme dit.

Jehovas vitner er kanskje mest kjent for sin forkynnervirksomhet, da de går fra dør til dør med informasjon om Jehovas vitner. Målet til forkynnerne er at flere mennesker skal finne det de kaller for sannheten. (Kilde: Store norske leksikon, Wikipedia, SSB)

Kontakta politiet

– Solveig skjønte jo ingen verdens ting av dette og lurte blant annet på hvilken lidelse det skulle bli slutt på, sier Schei og fortsetter:

– Jeg synes de er forkastelig at de sender slike brev til barn.

Schei tok kontakt med både avsenderen og politiet om saken. Hos politiet fikk hun beskjed om at dette ikke er ulovlig og at de ikke vil gjøre noe med saken.

Hun som hadde sendt brevet, fortalte at de ikke var klar over at Solveig bare var åtte år. De trodde brevet hadde blitt sendt til en voksen.

BØR SJEKKE GRUNDIGERE: Randi Schei mener Jehovas vitner må gjøre en mye grundigere sjekk av hvem de sender brev til slik at andre unger slipper å få et slikt brev som datteren Solveig fikk. Foto: Privat

– Beklager på sterkeste

Dette var en misforståelse, opplyser Erling Asle Jørgensen. Han tjener som eldste ved Jehovas vitner sin menighet på Hitra.

På grunn av koronapandemien utøver de sin forkynnelse på en litt annen måte nå.

– Vanligvis går vi fra dør til dør, men på grunn av koronaen ringer vi og sender brev til folk isteden. Da bruker vi blant annet 1881 for å lete opp navn og adresser, sier Jørgensen, som sier det var her feilen oppsto.

De trodde alle som var registrert med telefon, adresse og telefonnummer var over 18 år, og at det ikke var lov å registrere telefonnummer på barn. De har nå endra rutinene slik at dette ikke skal skje igjen.

– Vi skal ikke ringe eller sende brev til barn. Så dette beklager jeg på sterkeste, sier Jørgensen.

Mor Randi Schei synes forklaringen til Jehovas vitner er tynn, og mener de burde vært klar over at mange barn har telefon og står registrert på denne med navn.