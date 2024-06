– Jeg savner det sosiale veldig. Men det er ikke verdt det å leve et falskt liv for å ha noen venner. Det er det ikke, sier Joachim Kyllevik (28).

Han er vokst opp i det lukkede trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som Smiths venner. Han beskriver en lykkelig oppvekst full av lek, venner og fast tro.

Men i 2015 mistet han troen.

Joachim Kyllevik vokste opp i BCC, også kjent som Smiths venner. Foto: Erik Waage / NRK

– Jeg begynte å tenke litt på hva jeg egentlig vil, i stedet for hva jeg har blitt lært til at jeg vil, så da ville jeg ikke lenger. Det var et enkelt valg å ta å melde meg ut av menigheten. Men da jeg først stod på utsiden, var det vanskelig å stå i valget.

NRK møter ham sammen med Rakel Fjelltvedt (27), som tidligere var medlem i Jehovas vitne.

De to gir ut musikk, mens andre som har brutt med menigheter, forteller om tilsvarende erfaringer på andre måter. Da Robin (28) ga ut bok, fikk han et ras av meldinger fra andre.

«Tør eg det?»

Nå formidler de to følelsene sine i «utbryterprosjektet» gjennom organisasjonen Hjelpekilden, med økonomisk støtte fra Stiftelsen Dam.

Skal jeg se over skyar, må jeg opp fra kne

Må tåle å miste, for å finne fred

Om jeg tar sats nå, vil jeg fly eller detter jeg ned?

Tør jeg det? Fra låten «Tør eg det» av Joachim Kyllevik, Rakel Lima Fjelltvedt og Kristiane Kulterud

Målet er å gi hjelp, trøst og skape forståelse.

– Det er mange som på ulike vis møter disse unge som er med i lukkede menigheter, som jeg tror har godt av å ta inn over seg historiene deres. Og tenke litt over hva de kanskje står i, kommer til å stå i eller har stått i, sier Rakel Fjelltvedt.

Fjelltvedt og Kyllevik har begge tatovert «Tør eg det» på hver sin arm. Foto: Erik Waage / NRK

Prosjektet har resultert i fire låter, hvor to av dem er skrevet og framført av Kyllevik og Fjelltvedt.

– Jeg er veldig opptatt av å sette søkelyset på hvordan vi kan hjelpe barn og unge som har negative opplevelser i menighetene. Musikken kan vekke noe i andre som hører på dette, sier Fjelltvedt.

«Dårlig omgang forderver gode seder»

Joachim Kyllevik har fortsatt god kontakt med familien, men vennene brøt kontakten.

– Man får ikke beskjed om at man må gjøre det, men det er trykk på et bibelvers som sier «Dårlig omgang forderver gode seder».

Da han brøt ut av menigheten, hadde han ingen på utsiden.

– Du kjenner ingen. Som 20-åring kom jeg hjem fra skolen, lå på rommet og kikket i taket. Det er en kamp. Den største kampen jeg sliter med nå, er sosial krets i voksen alder.

Rakel Fjelltvedt har ikke mistet sin tro, men valgte å bryte ut av Jehovas vitner for fire år siden på grunn av strenge rammer og forkynnelsen til trossamfunnet.

– Da jeg fikk sønnen min, tenkte jeg at jeg ikke kan la ham vokse opp i dette. Jeg kjente umiddelbart at dette ikke gikk.

Rakel Fjelltvedt har vært åpen i media om sin opplevelse i Jehovas vitner. Nå forteller hun også gjennom musikken. Foto: Erik Waage / NRK

– Alle trekker seg vekk

Hun ble i Jehovas vitner i noen måneder for å la familien bli kjent med sønnen, men trakk seg til slutt. Da hun gikk ut av trossamfunnet, ble hun ekskludert. Også av familie.

– Alle trekker seg vekk i løpet av én natt. Det er det verste jeg har kjent på i livet. Det er så enormt mange jeg er skikkelig glad i.

Hun har tidligere vært åpen i media om opplevelsene sine. I ettertid har hun blitt kontaktet av flere unge som har det vanskelig i trossamfunnene.

Både Rakel Fjelltvedt og Joachim Kyllevik har opplevd å miste kontakt med store deler av nettverkene sine etter brudd med lukkede trossamfunn. Foto: Erik Waage / NRK

Flere menigheter har merket en økning i unge kirkegjengere. Denne 19-åringen tror flere blir kristne.

– Det er barn, ungdommer og unge voksne som går ut, som fremdeles er i en fase der de trenger foreldrene sine. Og så får de ikke det, sier hun og legger til:

– På ett vis kan jeg forstå foreldrene fordi de har en sterk tro på at dette er det rette å gjøre, og at det er den eneste veien til Paradis. Setter du deg i deres ståsted og tenker at det står om evig liv å følge eksklusjonsordningen, gjør man jo kanskje det.

Vitnet mot Jehovas vitner

For to år siden gikk Jehovas vitner til søksmål mot staten etter å ha blitt fratatt statstilskudd og registrering som trossamfunn.

Jehovas vitner krevde over 50 millioner kroner. Tidligere i år ble staten frikjent i Oslo tingrett.

I retten vitnet Rakel Fjelltvedt mot trossamfunnet hun var ekskludert fra.

– Jeg syntes det var veldig tøft, og det var veldig spesielt å gå inn i tingretten i Oslo og bli møtt av mange av Jehovas vitner. De møtte ikke blikket mitt. Ingen sa hei. Dette er folk som kjenner meg og som har sett meg vokse opp, forteller hun.

Årsaken til tilbakekallelsen av statstilskuddet var at Barne- og familiedepartementet og Statsforvalteren mener eksklusjonspraksisen til Jehovas vitner innebærer negativ sosial kontroll og hindrer fri utmelding.

– Det å miste nærmest all kontakt med familie og nettverk skaper en type frykt, eller i alle fall en så høy terskel for å gå ut, at det ikke anses som fri utmelding.

Brunstad Christian Church skriver i en e-post til NRK at de ønsker å ha et godt forhold til alle, uansett om de er medlemmer eller ikke. Jehovas vitner har ikke svart på NRKs henvendelse.