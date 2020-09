Jan (95) vil treffe kona på sykehjemmet mer enn to ganger i uka

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg pleide å ha henne hjemme, men til slutt greide jeg det ikke lenger, og hun fikk plass på sykehjem. Jeg har besøkt henne hver dag siden.

Det forteller 95 år gamle Jan Bronger. Det er fire år siden kona Wilhelmine (97) fikk plass på sykehjem. Besøkene tok brått slutt i mars, og fram til juni traff han ikke kona i det hele tatt. Siden har han fått besøke henne først én gang i uka, så to.

– Men bare én time ad gangen. Det var strenge bestemmelser. Jeg måtte vaske meg ordentlig og ikke ha noen smitte. Kunne ikke ha vært i utlandet, forteller han.

Paret giftet seg i 1952, og har altså vært gift i 68 år.

– Det gikk fint, men jeg synes én gang i uken ble litt lite.

Pasientombud i Oslo og Viken, Anne Lise Kristensen, vil at sykehjemmene lemper på besøksbegrensningene, slik myndighetene anbefaler. Foto: Håvard Hagen / NRK

Mange er fortvilet

Brongers historie er ikke unik. Pasientombudene i hele landet får mange henvendelser fra fortvilte pårørende som har liknende historier som hans.

– Noen får ikke komme på besøk i helgen. Det betyr at hvis du bor i en annen by, er det vanskelig å komme på besøk. Noen har én time to ganger i uken, og noen har bestemt seg for at de ikke tar imot barn under 18 år, sier pasientombudet i Oslo og Akershus, Anne Lise Kristensen

Store variasjoner i praksisen

Problemet med isolasjon av eldre på sykehjemmene har vært på myndighetenes radar en stund. Etter mange tilbakemeldinger fra pårørende, ba helseminister Bent Høie i vår fylkesmennene om å sjekke stoda.

Svarene han fikk, bekreftet frykten. NRK har fått tilsendt rapportene fra flere av rapportene fra fylkesmennene, og i mange av dem kommer det fram at reglene praktiseres svært ulikt.

I Oslo og Viken oppga én av fire kommuner at de har besøksbegrensninger som går ut over det helsemyndighetene anbefaler. Og i stort sett alle rapportene NRK har sett meldes det om for strenge regler.

Blant de vanligste er:

Beboere får ikke være med pårørende på tur eller hjemmebesøk

Beboere får ikke ta imot besøk i helgene

Begrensninger på antall besøk beboer kan motta pr. uke

Den enkelte pårørende kan bare besøke én gang i uka

Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, mener kommuner med lite eller ingen smitte, bør tillate besøk like ofte som før pandemien. Foto: Vidar Ruud

Tilbake til tiden før utbruddet

Veilederne fra myndighetene endres fortløpende. I den siste oppdateringen som kom etter sommeren, står det at:

«Beboere i sykehjem og andre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner skal i utgangspunktet fritt kunne motta besøk».

Med andre ord, mener pasientombud Kristensen at hvis det ikke er et lokalt smitteutbrudd i kommunen, skal sykehjemmene kunne ta imot besøk på samme måte som de gjorde før koronautbruddet.

Hun får støtte fra assisterende helsedirektør, Espen Nakstad:

– Vi mener at det er mulig å ivareta smittevernet, og samtidig ta imot besøk fra pårørende omtrent sånn som det var før pandemien.

Eldre isoleres

Nakstad sier det kan være dramatisk for mange eldre å isoleres:

– Det er svært viktig, særlig for demente personer, å ha den regelmessige kontakten med personer de kjenner og er trygge på.

I tillegg er det en stor belastning for mange, som kanskje ikke har lenge igjen å leve, at de ikke får se sine nærmeste. Jan Bronger sier det er konas høyeste ønske å få være litt mer sammen med sine gjenlevende barn, barnebarn og oldebarn.

– Og jeg skulle gjerne truffet henne litt oftere. Kanskje tre ganger i uken?

Halvparten av kommuner uten lokale utbrudd

Helseminister Bent Høie forteller at ved lokale smitteutbrudd er det viktig med strenge regler på sykehjem.

– Men halvparten av Norges kommuner har ikke hatt lokale utbrudd, der er det ingen grunn til å strengere regler for besøk enn normalt, sier Bent Høie i Nyhetsmorgen.

Høie mener pårørende kan besøke sine kjære så ofte de ønsker, så lenge det ikke er noen lokale utbrudd og de føler generelle smittevernregler.

NRK har vært i kontakt med sykehjemmet der Brongers kone bor. Det oppgir at besøk må avtales på forhånd. Deres erfaring er at de må gjøre fortløpende vurderinger for å beskytte de aller mest såbare beboerne, og ser nå at det er et økende smittetrykk i kommunen.