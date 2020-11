Radioteleskopet på Arecibo-observatoriet på Puerto Rico skal rives.

Det er det US National Science Foundation (NSF) som har besluttet, etter at flere kabler som holdt teleskopet på plass har røket. Teleskopet, som også er en kjent kulisse i en av James Bond-filmene, holder på å rase sammen:

– Stiftelsen prioriterer sikkerheten til arbeiderne, Arecibo-observatoriets stab og de besøkende, noe som gjorde denne beslutningen nødvendig, selv om det er beklagelig, sier NSFs leder Sethuraman Panchanathan.

– I nesten seks tiår har Arecibo-observatoriet vært et fyrtårn for banebrytende forskning og partnerskap i forskermiljøet, sier han.

Anja Strømme og en kollega på plattformen som man nå frykter vil rase. Den rager 150 meter over bakken. Foto: Privat

– Et kjempetap

Den norske romforskeren Anja Strømme er en av dem som kommer til å savne teleskopet.

I ti år bodde og jobbet Strømme i California i USA, og har flere ganger vært ute i regnskogen i Puerto Rico for å drive forskning eller undervisning på Arecibo. Hun sier det er like overveldende å komme dit hver gang:

– Dette definerer «one of a kind», verden har ikke hatt og vil ikke få noe som Arecibo igjen, sier Strømme til NRK.

En av kablene, som har holdt 900 tonn med instrumenter på plass, har blitt forsøkt reparert. Men etter at enda en kabel røk ble det besluttet at det er for farlig å reparere, og at Arecibo-observatoriet skal rives i stedet.

– Det er et kjempetap. Vi har noen steder i verden som kan gjøre noe av det Arecibo kan, men ikke like bra, legger hun til.

Radioteleskopet som nå skal rives i solnedgangen. Foto: Anja Strømme

Gjør eksperimenter midt på natten

I dag brukes Arecibo-observatoriet først og fremst til radioastronomi, og lytter til signalene fra pulsarer, galakser og andre himmelobjekter som gir fra seg radiostråling, ifølge Norsk romsenter.

Observatoriet, som sto ferdig i 1963, har alltid hatt en sterk tilknytning til Norge, ifølge Strømme.

En av de første direktørene for Arecibo var norsk, og norske forskere som Strømme er jevnlig der for å forske og hente inn nye data til sitt arbeid.

– Kanskje det mest spesielle for meg har vært at jeg har fått lov å undervise der. Jeg har vært med studenter første gang de har fått styre dette store instrumentet, og det har vært helt spesielt, forteller Strømme.

Ofte må eksperimentene på observatoriet gjøres midt på natten.

Foto: Ricardo Arduengo / AFP

Viktig James Bond-kulisse

– Da er det bekmørkt i regnskogen og du hører bare lyden av insekter og små frosker. Det er mer spesielt for meg for du får den førstegangsopplevelsen flere ganger. Jeg tror alle som har vært og gjort eksperimenter der føler noe helt spesielt. Det er spesielt å få lov til å kontrollere et så massivt instrument og gjøre noe som er så fundamentalt, sier Strømme.

Ikke bare astronomer minnes observatoriet. Det var nemlig også en viktig kulisse i den kjente James Bond-filmen «GoldenEye».

Pierce Brosnan som James Bond, i den actionfylte scenen som ble spilt inn på Arecibo.

Dermed er det ikke bare er de gamle skuespiller-bautaene fra verdens mest kjente spionfilmserie som faller fra. Også en av de mest kjente kulissene fra Bond-filmen faller fra hverandre.

GoldenEye var den 17. James Bond-filmen som ble laget, og kom i 1995. Det var Hollywood-stjernen Pierce Brosnans (67) første Bond-film.