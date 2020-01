Jakter ukjent drapsmann: Politiet sitter på «interessante observasjoner»

Det har gått over et døgn siden en 21 år gammel mann ble skutt og drept på en parkeringsplass på Prinsdal i Oslo.

Det skal ha vært vitner til skytingen, og i avhør har politiet fått opplyst at gjerningsmannen forsvant til fots etter skytingen.

En omfattende drapsetterforskning ble iverksatt natt til lørdag, men politiet står fortsatt uten noen klare gjennombrudd i saken.

DRAPSETTERFORSKNING: Grete Metlid i Oslo-politiet vil gjerne komme i kontakt med folk som bor i området der drapet skjedde i natt. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

Av hensyn til etterforskningen holder politiet kortene tett til brystet, men politiinspektør Grete Metlid sier til NRK at de har observasjoner av både biler og personer i nærheten av åstedet i det aktuelle tidsrommet.

– Vi har både interessante observasjoner og informasjon i saken som vi jobber med. Vi jobber selvfølgelig også med oppfølging av undersøkelser på stedet og andre type spor som er interessante som vi håper skal gi resultater, sier politiinspektøren til NRK.

Politiet jobber nå med å kartlegge alle bevegelsene i området i for- og etterkant av skytingen.

– Brutalt

Drapet har vekket sterke reaksjoner i lokalområdet. Under en minnemarkering lørdag morgen møtte flere titalls mennesker opp for å minnes 21-åringen.

MARKERING: Venner og familie var lørdag samlet på Mortensrud for å minnes 21-åringen. Foto: OLA MJAALAND / NRK

Politiet advarer nå mot hevnaksjoner og mot å spekulere om hva som ligger bak drapet.

– Vi forstår at dette vekker reaksjoner. Man er lei seg og frustrert. Det er en forferdelig sak. Det er et brutalt drap som har skjedd, men man må ha tillit til politiet og at politiet gjør det de kan for å etterforske og løse saken. Har man informasjon, så kom til politiet med dette, oppfordrer Metlid.

Hørte skudd

Åstedet der 21-åringen ble funnet ligger i sentrum av Prinsdal, rett ved Nedre Prinsdalsvei. Vitner NRK har snakket med sier at hørte skytingen like før midnatt. Sarah Gaulin var hjemme da hun hørte skuddene.

Hun bor 100 meter unna åstedet.

– Vi håpet at det var fyrverkeri, fordi vi hadde en hendelse i forrige uke med det, men skjønte da politisirenene dukket opp at det var noe mer alvorlig, sier hun til NRK.

HØRTE SKUDD: Sarah Gaulin sier til NRK at hun hørte skuddene natt til lørdag. Foto: Paal Wergeland / NRK

Drapet skjedde da 21-åringen og tre venner forlot Prinsdal grill. I etterkant av skyteepisoden oppsto det et basketak mellom vennene til den avdøde og gjerningsmannen.

I basketaket ble en av de tre mennene ha blitt stukket med kniv. Kort tid etter dette forsvant gjerningsmannen vekk fra åstedet.

– Han ble påført flere knivstikk, men det går bra med ham, ifølge de opplysningene vi har, uttalte Metlid lørdag.