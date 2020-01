21-åring skutt og drept: – Han var en god venn og en utrolig god gutt

21-åringen ble skutt og drept utenfor en restaurant på Prinsdal i Oslo sent fredag kveld. Politiet har beskrevet drapet som en «målrettet handling». Venner og familie møttes i dag for å minnes den drepte i moskeen på Mortensrud.

– Han var en god venn og en utrolig god gutt, sier en venninne av 21-åringen til NRK.

Politiet sier at de foreløpig ikke vet noe om motivet for handlingen. Venninnen sier til NRK at de rundt offeret er sjokkert over det som har skjedd.

– Det skrives mye om gjeng, men han var ikke med i noen gjeng, og han hadde aldri gjort noe galt. Ingen fortjener uansett å dø, sier hun til NRK.

Drapsofferet jobbet som tilkallingsvikar på en skole i området. I en tekstmelding som har blitt sendt til foresatte ved den aktuelle skolen, opplyser rektoren at kommunens kriseteam vil være på plass på mandag for å ta hånd om de elevene som måtte trenge det.

DRAP: 21-åringen ble skutt og drept utenfor fastfood-restauranten på Prinsdal natt til lørdag. Politiet jakter en ukjent gjerningsmann. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ukjent gjerningsperson

Politiet fikk melding om skytingen like før midnatt natt til lørdag. Den 21 år gamle mannen ble skutt og drept på åpen gate etter å ha vært inne på en fastfood-restaurant på Prinsdal. Vitner har fortalt til politiet at gjerningsmannen gikk resolutt mot drapsofferet før det dødelige skuddet ble løsnet.

– Avdøde fremstår ikke som et tilfeldig offer. En mann kommer til stedet ved Prinsdal grill og skyter 21-åringen målrettet, uttalte politiinspektør Grete Metlid under en pressekonferanse lørdag.

Etter skytingen oppsto det basketak mellom gjerningspersonen og tre unge menn som var sammen med drapsofferet. En av disse mennene ble knivstukket flere ganger av gjerningsmannen. Etter hendelsen klarte gjerningsmannen å forsvinne fra åstedet til fots.

Siden har ingen sett ham.

– Det er for tidlig å si hva som er skjedd. Vi står her overfor et drap med ukjent gjerningsmann og har innkalt ekstra ressurser, sier Metlid.

Da nødetatene kom fram til åstedet fant de den 21 år gamle mannen. Livreddende arbeid ble iverksatt, men mannen ble senere erklært død på stedet.