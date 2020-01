Nordhus: – Min klient erklærer ikke straffskyld

Kvinnen, som ble hentet ut av Syria sammen med sine to barn, har sittet i avhør med PST i dag.

– Jeg har hatt grundige drøftelser med min klient. Hun har tidligere i dag blitt avhørt av PST. Hun erklærer ikke straffskyld etter siktelsen mot henne, sier Nils Christian Nordhus.

– PST har varslet at de ønsker å begjære min klient varetektsfengslet for en periode på fire uker. Min klient har som ledd i samarbeidet med PST, sagt seg villig til å samtykke til dette.

Forsvareren: Hun har kvittet seg med nikaben

Eskortert av norsk politi og personell fra Utenriksdepartementet, ble kvinnen og barna fløyet til Norge fredag. De landet på Gardermoen like før midnatt. Kort tid etter at kvinnen satte føttene på norsk jord, ble hun arrestert av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Da kvinnen og barna ble hentet ut, hadde de i om lag ti måneder vært internert i den syriske flyktningleiren Al Hol nordøst i Syria, etter å ha oppholdt seg i IS-kontrollert område.

NRK har intervjuet kvinnen mens hun satt i Al Hol-leiren, og hun har da vært ikledd nikab.

Så snart hun var ute av Syria og Al Hol-leiren, kvittet kvinnen seg med sin heldekkende nikab, ifølge Nordhus.

Forsvareren forteller at kvinnen nå har tatt av seg nikaben fordi hun ikke har noe behov for å ha den på.

Og på spørsmål om hun vil fortsette å gå uten svarer han:

– Ja, definitivt. Hun har ikke noe behov eller ønske om å ha den på. Det å få av seg denne drakten var noe av det hun følte veldig lettelse over, og som hun tok selv tok initiativ til å gjøre ganske umiddelbart, sier Nordhus.

Sier kvinnen vil samarbeide med PST

Nordhus ville ikke gå inn på detaljer om kvinnens forklaring. Samtidig presiserer han at kvinnen ikke så langt har forklart noe som indikerer at hun har vært aktivt stridende i Syria, og sier samtidig at siktelsen heller ikke anklager henne for det.

Han legger til at kvinnen ønsker å samarbeide med PST og ta et oppgjør med det livet hun gjennom mange år har levd i Syria.

– Hun ønsker å ta et oppgjør med livet som preget hennes år i Syria. Hun har hatt det helt grusomt. Tiden i leiren har vært særlig krevende, men hun er tydelig på at tiden i Syria var et mareritt for henne.

– Hun fastholder at hun på et tidlig tidspunkt gjorde feil og vurderte ting galt og som var medvirkende til at hun havnet i Syria og det er hun bitter på i dag, sier han.

IS-kvinnen ved gaten på Kastrup flyplass fredag kveld. Foto: Roger Sevrin Bruland, NRK

– Best for barna å få med seg mammaen sin

Norske myndigheter har begrunnet hjemhentingen med at den informasjonen som forelå, tydet på at ett av kvinnens barn, hennes fem år gamle sønn, er alvorlig syk.

Regjeringens primære ønske – og opprinnelige tilbud – var å hente barna alene, men moren nektet å sende dem fra seg.

Nordhus fikk i dag spørsmål om hvorfor kvinnen insisterte på å være med barna hjem til Norge.

– Åh, det er enkelt å svare på. Det er simpelthen fordi hun tenkte at det er best for barna å få med seg mammaen sin hjem til Norge, sier han.

– Hun vurderte det dit hen at helsesituasjonen til gutten var så alvorlig og dramatisk at det beste for ham ville være at hun kunne følge med og følge ham trygt til et norsk sykehus. Hun var rett og slett redd for at en transport av gutten i seg selv kunne utsette ham for fare for å dø, sier forsvareren.

Kvinnen og barna har siden natt til lørdag vært på Ullevål sykehus, der de er bevoktet.

Nordhus vil ikke opplyse offentligheten om guttens helsetilstand nå.

– Nei, disse barna har et ubetinget krav på fullstendig og absolutt skjerming, og enhver personopplysning om disse barna vil potensielt utsette dem for risiko for å bli identifisert.

IS-kvinnen er her på vei mot Norge med sine to barn på Kastrup flyplass i Danmark. I reisefølget var det politifolk og representanter for ulike helsetjenester. Foto: Roger Sevrin bruland, NRK

PST sjekker opplysninger

Den 29 år gamle kvinnen er siktet for deltagelse i to terrororganisasjoner, Nusra-fronten og IS, i perioden 2013-2019.

Hun er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a. Den øvre strafferammen er seks år.

Hun skal fremstilles for varetektsfengsling i morgen.

Ifølge Nordhus har kvinnen sagt at hun ikke ønsker å møte selv i fengslingsmøtet i Oslo tingrett, men at det er opp til tingretten å avgjøre om den godtar det, eller om hun må være til stede.

PST sier til NRK at de avventer rettens beslutning.

– Hvorvidt kvinnen må møte på fengsling, blir opp til retten. Videre opphold på sykehus er en mulighet, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.

Forsvareren fremholder på pressekonferansen at kvinnen vil samarbeide med PST.

– Hun ønsker at tiden fremover skal brukes godt, til å sikre hennes forklaring, i tillegg til at PST skal få anledning til å sjekke ut hennes opplysninger med avhør av andre og annen etterforskning, sier forsvarer Nordhus.

– Det er planlagt en omfattende avhørsprosess i nærmeste framtid. Hun ser frem til dette. Og ett av hennes mål er å gi PST så mye opplysninger at man kan hindre at dette skjer igjen, at andre reiser til konfliktområder som Syria.

– Vil redde flere barn

Mads Harlem er nå rådgiver for advokat Nordhus. Han er også folkerettsjurist.

Han mener denne saken har vist at Norge ikke har noe lovverk som i tilstrekkelig grad ivaretar norske borgere og barn som befinner seg i væpnet konflikt og sikrer den hjelpen de har krav på og rett til.

– Jeg kommer til å jobbe videre fremover for å se hvordan vi kan redde andre barn og foreldre som befinner seg i konfliktområder, sier Mads Harlem.

