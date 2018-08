Oslo 25. august 2018: En kvinne kikker forskremt ut fra det knuste butikkvinduet. Hun setter foten prøvende ned på haugen av glassbiter som ligger strødd på fortauet ved regjeringskvartalet.

I Grubbegata driver en tung røyksky over asfalt som er dekket av murbiter og forvridd metall. I kaoset leter redningsmannskapene etter skadde.

Det er innspillingsdag i Oslo sentrum for den nye dramasatsingen til NRK, «22. juli».

MANGE INVOLVERT: Til sammen er over 200 statister og filmarbeidet involvert i innspillingen. Foto: Tiril Solvang / NRK

Omfattende forarbeid

Regissør Pål Sletaune sier de har konsentrert seg om å fortelle historien gjennom folk som var på jobb denne dagen. Mye tid har blitt brukt på research.

– Jeg håper serien yter folka som var til stede og gjorde en innsats rettferdighet, sier han.

Lederen for 22. juli-støttegruppa, Lisbeth Kristine Røyneland, sa nylig til Dagsavisen at mange i gruppa mener det er for mye 22. juli-tematikk i TV- og filmproduksjoner for tiden. Flere har skrevet i et lukket forum at de vil unngå Oslo sentrum de dagene NRK-serien spilles inn.

– Holder nå

– Vi har fått to nye filmer i rask rekkefølge, så kommer NRKs serie, og «Reconstructing Utøya». Det er svært forskjellige filmer. Men jeg synes det holder nå, sier Røyneland, som mistet sin 18 år gamle datter Synne på Utøya, til avisen.

REGISSØREN: Regissør Pål Sletaune instruerer noen av statistene før innspilling. Foto: Tiril Solvang / NRK

Sletaune har forståelse for reaksjonene.

– Jeg skjønner jo det, samtidig som vi har snakket med mange folk som sier det er bra vi gjør dette og forteller historien, så den ikke blir glemt, sier regissøren til NRK.

Stort rigg

150 statister og et filmteam på rundt 75 personer deltar på innspillingen. Sluttproduktet skal bli en seks timer lang dramaserie på NRK planlagt til høsten 2019.

Dramasjef i NRK, Ivar Køhn, legger ikke skjul på at det er en krevende produksjon.

– Vi beveger oss i områder med et sensitivt tema, så det krever mer å gjennomføre denne serien i forhold til det vi normalt gjør, sier Ivar Køhn til NRK.