10 unge mennesker sitter i lotusstilling med hendene samlet foran brystet, på en gresslette nedenfor Nøsen yoga- og fjellhotell. Mantraet de nynner markerer inngangen til dagens andre yogaøkt i den klare septemberlufta.

– For meg handler det om å finne roen i meg selv. De verdiene som virkelig betyr noe for mennesker, sånn jeg ser på det. At det ikke er bling og penger og status og alt det der.

Ørjan har kroppen full av tatoveringer. Mye rus og kriminalitet har gjort livet vanskelig. Han har også flere dommer. Nå soner han en dom for å ha bitt en politibetjent og sparket en annen under en pågripelse. Dessuten er han dømt for ruskjøring og narkotikabesittelse.

UTEYOGA: Fjellet Skogshorn i bakgrunnen i retning mot Hemsedal. Foto: Knut Are Tornås

Fordi han har fulgt yogaundervisningen under soning, har han nå fått mulighet til å sone de siste tre månedene av straffen på to år og tre måneder, her på yogahotellet.

Yogaen har også gitt han en idé til hva han kan drive med når han er ferdig sonet.

Soning utenfor fengsel Ekspandér faktaboks Enkelte ganger kan hele eller deler av straffen gjennomføres i en institusjon. Det kan f.eks være en rusbehandlingsinstitusjon, et sykehjem eller et yogahotell.

Forutsetter at den som skal sone har særlige behov, det kan gjøres på en sikker måte og bidra til at den innsatte vil slutte med krininalitet.

Institusjonenen blir fulgt tett opp. Hvis den som soner f.eks bryter permjsjonsregler, kan hen tilbakeføres til fengsel.

Det er rundt 350 personer som gjennomfører paragraf-12-soning i løpet av et år. Til sammenligning er det til enhver tid rundt 3200 innsatte i norske fengsler.

Kalles paragraf 12-soning fordi det står omtalt i paragraf 12 i straffegjennomføringsloven. Kilde: Kriminalomsorgsdirektoratet

Gangsteryoga

Alexander Medin er grunnleggeren av yogatilbudet og mener denne typen trening, gir gode resultater både for rusavhengige og kriminelle fordi det ansvarliggjør den enkelte:

– Det er ikke noe glamorøst med å være gangster, det er ikke noe kult å være rusavhengig. Når du har prøvd alt og ingenting funker, for de som klarer å vende oppmerksomheten innover og kjenne på at det er jeg som må gjør en forskjell, det er jeg som har ansvaret for mitt liv, jeg kan ikke skylde på noen andre; Da blir yoga et verktøy som skaper endring.

STØTTESPILLER: Grunnlegger av gangsteryoga, Alexander Medin sammen med Ørjan etter yogaøkten. Foto: Ola Hana

I tillegg til yogatreningen får deltagerne samtaleterapi, bo- og arbeidstrening.

Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Heidi Bottolfs er imponert over resultatene de kan vise til på yogahotellet og sier alle de fire-fem domfelte de har hatt på hotellet så langt, har gjennomført oppholdet uten brudd og ingen har begått ny kriminalitet.

– Men, noen vil reagere på at fanger får lov til å sone på et yogahotell. Hva sier du til det?

– Vi må møte domfelte der domfelte har behov, så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Vi har svært gode resultater med paragraf-12-soning, svarer Bottollfs.

Det er rundt 350 personer som gjennomfører paragraf-12-soning i løpet av et år. Til sammenligning er det til enhver tid rundt 3200 innsatte i norske fengsler.

IMPONERT: Heidi Bottolfs i Kriminalomsorgsdirektoratet sier de ser gode resultater ved §-12-soning. Foto: Trygve Indrelid

Den som soner blir fulgt tett av kriminalomsorgen, selv om soningen foregår utenfor fengsel. Ved brudd på permisjonsreglene blir de tilbakeført til fengsel.

Prosjektet får også støtte fra Konfliktrådet og Oslo kommune. Dessuten har Helsedirektoratet bidratt med 2,5 millioner i år:

– De når mange deltagere i hele landet og de samarbeider med både kommuner og frivillig sektor over hele landet og de viser til gode resultater og god nytteopplevelse for brukerne, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Elise Husum.

Å møte seg selv på matta

– Eeeen.

–Toooo.

–Treee.

–Fiiire.

– Og fem.

KREVENDE ØVELSER: Stian Rysjedal leder den ukentlige yogatimen for «Back in the Ring»

Stian Rysjedal tyner maks ut av deltagerne på ettermiddagens yogaøkt i Stavanger sentrum. Flere av deltagerne har erfaring med rus og kriminalitet.

Treningen drives av stiftelsen «Back in the Ring» som holder til i 25 norske byer. De er til for «folk som vil gjøre comeback i livet», slik Stian også har gjort.

I 2015 var han så langt nede at han hadde gitt opp livet helt og trodde han måtte ha rusen for å ha det bra. Ved en tilfeldighet kom han over yoga og fikk bo i en lengre periode på yogahotellet på Nøsen.

– Etter en yogapraksis da så kjente jeg plutselig at livet var verdt å leve. Jeg ønsket å leve og jeg ønsket å være rusfri. Så da tente det et lys eller et håp i livet mitt at; dette vil jeg ha mer av.

DEDIKERT: Stian Rysjedal har tatovert inn sitt comeback i livet på venstrearmen.

Nå har han fast jobb i Stavanger kommune, der han driver oppsøkende arbeid med mennesker med problemer med rus- og psykiatri.

Samtidig er han aktiv i «Back in the Ring» og har yogatimer hver uke. Det var også Stian som tipset Ørjan om at yoga kunne være en vei ut, også for han.

– Du møter deg selv på matten, i utfordrende posisjoner. Det er krevende. Mennesker som har slitt med rus og hatt mye skam i livet, de kjenner jo det at skammen slipper taket etter en yogapraksis. At de kjenner at de kan ha en god følelse og at livet blir bra.

STAVANGER: «Krigeren» heter denne yogaøvelsen.

Yoga som metode

Tilbake på fjellhotellet vet ikke Ørjan helt hva han skal tro om framtida. Men, han har lyst til å lære mer om yoga:

– Hvis det er kaos og stress i hverdagen, så kan jeg bruke yoga. Og få meg til å jorde meg. Jeg er mye sterkere nå enn hva jeg var og har mye flere støttespillere.

Han håper han selv en dag kan jobbe med å lære andre praksisen.

– Vet ikke hvordan den blir. Men, jeg skal i alle fall fortsatte med yoga. Så får vi se hva som skjer.