Samferdselsminister Knut Arild Hareide varslet i Politisk kvarter for en drøy uke siden at han ønsker økt brukt av fotobokser med gjennomsnittsmåling.

Det falt i dårlig smak hos Fremskrittspartiet, som i hele perioden som regjeringsmedlem kjempet for å fjerne fotobokser. Hareide ble neppe mer populær i Frp-kretser i dag, etter at han annonserte snittmåling i to nye tunneler.

Samferdselsdepartementet innvilger nå etter søknad fra Statens vegvesen at gjennomsnittsmåling iverksettes i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen (Ålesundstunnelene) i Møre og Romsdal samt i Mælefjelltunnelen i Telemark.

Knut Arild Hareide overtok som samferdselsminister etter Jon Georg Dale 24. januar. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

50 prosent nedgang

Ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet begrenser snittmålinger antallet drepte og hardt skadde med 50 prosent på ulykkesutsatte strekninger.

– Vi har lyttet til bekymringene som har kommet i forbindelse med høy fart i disse tunnelene, og vi har lyttet til de faglige rådene vi har fått. Jeg er glad for at vi nå får gjennomsnittsmåling av fart i disse tunnelene så snart som mulig, sier Hareide.

Departementet opplyser at det har vært mange ulykker i Ålesundstunnelene, og at det i Mælefjelltunnelen stadig måles hastigheter over 200 km/t.

Grafikk: Statens vegvesen

Frp-skepsis

I regjeringsplattformen er det enighet om å begrense bruken av fotobokser med gjennomsnittsmåling, noe som var svært viktig for Fremskrittspartiet. Men med Hareide ved Kongens bord kom endringen kjapt.

– Jeg synes det er veldig synd hvis statsråden nå ikke følger det som står i Granavolden, som er veldig tydelig, det skal begrenses, sa stortingsrepresentant Bård Hoksrud i Frp til NRK i forrige uke.

De vil heller gjøre trafikken tryggere ved å bygge bedre veier, flere firefelts motorveier og rumlefelt – slike striper som vibrerer når man kjører over dem.

I Granavolden-plattformen, som regjeringen har sagt de skal styre etter står det at «regjeringen vil begrense bruken av streknings-ATK (automatisk trafikkontroll)»

Frp mener det er mange verktøy man kan ta i bruk før fotobokser med gjennomsnittsmåling.