Innfører gjennomsnittsmåling

Det blir innført gjennomsnittsmåling i Ålesundstunnelane. Ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) seier at ho er glad for at regjeringa høyrer på fagfolk og at trafikktryggleik er viktig. Då Frp sat i regjering fekk dei gjennomslag for å avgrense bruken av fotoboksar med gjennomsnittsmåling. No snur samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf).