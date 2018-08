Ingrid Espelid Hovig er død

Det bekrefter Gyldendal forlag overfor NRK.

Hovig ble født 3. juni 1924 på Askøy utenfor Bergen og ble i 1964 programsekretær for kosthold, ernæring og forbrukerstoff i NRK.

Hun ble landskjent som programleder for Fjernsynskjøkkenet som hun spilte inn 300 episoder av i perioden 1965 til 1998.

Hovig har også gitt ut over 50 kokebøker.

Hovig har mottatt en rekke priser i Norge og internasjonalt for sitt arbeid med mat og ernæring, og ble i 1994 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

I 1986 fikk hun Kringkastingsprisen og i 1999 ble hun tildelt Gullrutens hederspris for sin mangeårige karriere.

Hun var gift med arkitekten Jan Inge Hovig som døde i 1977.

Mistet ektemannen tidlig

I et intervju med Dagbladet i anledning 93-årsdagen i 2016 fortalte hun gjennom sin forlegger Lars Røtterud:

– Jeg er så veldig takknemlig for all den fine responsen jeg har fått og fremdeles får på min vei gjennom livet, men det er en tid for alt – og nå er min tid i rampelyset over, sa Hovig.

Hun fortalte at hun hadde et nært forhold til sin forlegger gjennom mange år.

– Han er som en sønn for meg. Vi ble enige om dette etter at hans mor døde. Da spurte han meg om jeg ikke kunne ta over.

SE VIDEO: Takk for maten, Ingrid!

Hovig fikk selv aldri barn. Ektemannen Jan Inge døde ni dager etter bryllupet i 1977.

– Det gikk veldig fort. Han kom på sykehus om morgenen, og klokken 11 var han død, bare 57 år gammel. Vi skulle reise på ferie samme dagen som han døde. Jeg måtte bare ta opp igjen arbeidet mitt i NRK, og sånn er det blitt resten av livet. Arbeid ble både min velsignelse og medisin, fortalte Hovig i NRK-programmet «Mitt liv».

– No har me juksa litt

Humortrioen KLM la sin elsk på den folkekjære tv-kokken og Trond Kirkvaag parodierte henne gjentatte ganger.

Det var også Kirkvaag som fant på begrepet «No har me juksa litt», men Hovig skal ha likt parodien så godt at hun stjal uttrykket fra komikeren, ifølge Bergensavisen.

SE VIDEO: Trond Kirkvaag parodierer Ingrid Espelid Hovig.

Hovig bodde på Frognerhjemmet inntil i år, da det ble kjent at hun skulle flyttes fordi sykehjemmet skulle legges ned.

Røtterud som er en hennes nærmeste pårørende og talsperson, reagerte den gang sterkt på at Hovig måtte flytte.

SE VIDEO: Intervju med Ingrid Espelid Hovig i anledning 80-årsdagen.