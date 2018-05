Ingen sykehusledere i Helse Nord meldte inn mulige rollekonflikter

37 prosent av sykehusledere i Helse Nord hadde bierverv som kan være rapporteringspliktige.

Likevel hadde ingen av dem rapportert dem før Riksrevisjonen banket på døren i 2016 og 2017.

Det viser resultatene fra Riksrevisjonens undersøkelse, som kom før jul i fjor.

Skal hindre rollekonflikt

Med bierverv mener Riksrevisjonen aktivitet du gjør for en annen enn hovedarbeidsgiveren, samt eierinteresser og styreverv, lønnet eller ulønnet.

Biervervet kan gå utover jobben eller sette ansatte i interesse- eller lojalitetskonflikter.

Etter revisjonen har både regjeringen og helseforetaket satt i verk nye tiltak.

– Det er bra at det nå tas tak i en situasjon som ikke kan aksepteres, sier Nicholas Wilkinson fra SV. Han sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

TILTAK NØDVENDIG: – Jeg forventer at helseministeren rydder opp, sier stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Dette mener Riksrevisjonen må til: Ekspandér faktaboks Riksrevisjonen anbefaler at : Helseforetakene legger til rette for at ansatte får nødvendig og oppdatert kunnskap om retningslinjene og systemene for å rapportere om bierverv.

Ledelsen på alle nivåer gir tydelige signaler om at det forventes at de ansatte følger regelverket om bierverv, og at krav stilt til bierverv innarbeides og følges opp i de ansattes arbeidsavtaler

De øker kvaliteten på rapporteringen om bierverv og benytter denne styringsinformasjonen som grunnlag for å vurdere om de ansattes bierverv er forenlig med deres arbeid i helseforetaket

De regionale helseforetakene sørger for at helseforetakene følger de kravene som er stilt i foretaksmøtene om bierverv

Kravene også blir stilt og fulgt opp i rammeavtaler som regionene inngår med private leverandører av spesialisthelsetjenester Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene avklarer regelverket for helseforetakene slik at opplysningsplikten om bierverv praktiseres likt. (kilde:Riksrevisjonens Dokument 3:2 (2017–2018))

Bot og bedring



Allerede i fjor sommer fikk helseministeren kommentere Riksrevisjonen funn. Han lovet da bedring av forholdene.

ORDENSPÅLEGG: – Jeg ga helseregionene i oppdrag å få orden på dette. Jeg er glad for at de allerede er godt i gang, spesielt i Helse-Nord, sier Bent Høie (H). Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

– Da du fikk rapporten og ble kjent med innholdet. Ble du forundret over at ingen helseledere i Nord-Norge hadde registrert noe som helst?

– Ja. Jeg ble også overrasket over at det var så stor forskjell mellom sykehusene og helseregionene. Jeg er derfor glad for Riksrevisjonens rapport og den nå blir tatt på alvor i helseregionene, sier Bent Høie.

INGEN MELDTE FRA: I desember i fjor kom Riksrevisjonen med rapporten som viste at sykehuslederne i Helse-Nord ikke hadde registrert verv og andre interesser sånn som de skulle. Foto: Helse Nord

Må rapportere før ferien



Og allerede nå er alt så mye bedre, sier helseministeren:

– Jeg ga helseregionene i oppdrag å få orden på dette. Jeg er glad for at de allerede er godt i gang med det, spesielt i Helse-Nord, sier Bent Høie (H).

Han har bedt om en ny status før sommeren.

– Selv om det allerede er en betydelig del som har registrert sine andre interesser, har jeg gitt beskjed om at dette blir et eget punkt på oppfølgingsmøtet i juni, sier han.

Mange tiltak i gang

Siden Riksrevisjonens startet undersøkelsene i nordnorske sykehus har 35 prosent av lederne i sykehusene og 63 prosent i det regionale helseforetaket registrert sine bierverv, ifølge Helse Nord.

Flere andre tiltak er satt i gang. Blant annet skal styret i det regionale helseforetaket diskutere saken.

– Styresaken kommer opp på første styremøte over sommerferien, skriver kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen i et svar til oss.

Helse Nord ønsker ikke å kommentere Riksrevisjonens rapport utover det.

Helse Nord har satt i gang flere tiltak Ekspandér faktaboks I oppdragsdokument til sykehusene er det satt inn krav om at slik registrering skal gjennomføres. Det er bedt om rapportering på dette punktet ved første tertial-rapport. Tertial = 4 måneder.

Det er etablert retningslinjer i helseforetakenes kvalitetssystem for hvordan den enkelte skal registrere bierverv.

Problemstillingen er et av flere fokus under den pågående revisjonen av de etiske retningslinjene.

Det er planlagt å fremme en egen styresak på dette området. Styresaken kommer opp på første styremøte over sommerferien.

Det er gjennomført informasjonstiltak for å oppfordre medarbeidere til å registrere bierverv.

Med tanke på hvordan orienteringsplikt og habilitetsregler følges opp i avtaler om kjøp av spesialisthelsetjenester, så har Helse Nord RHF i alle sine avtaler et punkt hvor leverandører er pliktig til å opplyse om ansattes hovedarbeidsgiver (om det er annen enn leverandøren). (kilde: RHF Helse Nord)

NYE TILTAK: Siden Riksrevisjonens startet undersøkelsene i nordnorske sykehus har 35 % av lederne i sykehusene og 63 % i det regionale helseforetaket registrert sine bierverv, ifølge det regionale helseforetaket Helse Nord. Foto: Barbro Andersen / NRK

Pålegg fra 2013

Det var i 2013 at kravet om registrering av mulige uheldige rolleblandinger ble presisert i foretaksmøtet med alle de regionale helseforetakene i hele landet. Det ble forutsatt at eventuelle brudd på retningslinjer, orienteringsplikten og habilitetsregler skulle følges opp av det enkelte sykehus. Og akkurat det året ble det rapportert.

Men så ble det stille.

«Alle RHF-ene har omtalt bierverv i de årlige meldingene for 2013, men ingen har rapportert om bierverv i påfølgende år eller etterspurt slik rapportering fra underliggende helseforetak, slik de ble bedt om.» skrev Riksrevisjonen i undersøkelsen. Kortversjonen er på side 37 og den lange på side 233–263.

I mars i år ble kritikken stadfestet av Stortinget.

