Ingen streik i staten

Hovedorganisasjonene i statlig sektor og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har meklet på overtid siden midnatt.

Hvis det hadde blitt streik, ville rundt 3700 statsansatte ha gått ut i streik.

LO Stat skriver i en pressemelding at de har fått et høyt generelt tillegg med likelønnsprofil, en trygg og god avtalefestet pensjon (AFP) også for medlemmer født etter 1962 og bedre uttelling for variable tillegg i opptjening av pensjon.

– Jeg er tilfreds med at vi kom i mål med et resultat uten å sende medlemmene våre ut i streik. Dette har vært en helt spesiell forhandling og mekling, der vi brukte altfor lang tid på å komme i posisjon for reelle forhandlinger om kjernespørsmålene, noe staten må ta mye av ansvaret for, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Han mener resultatet innebærer økt kjøpekraft for alle.

Akademikerne skilte seg ut

– Jeg er glad vi unngår streik, det rammer først og fremst uskyldige tredjepersoner. Vi har fått en likelønnsprofil, noe som løfter kvinnene i staten. Det er jeg veldig glad for, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Hun sier pensjon har vært et krevende tema.

Det samme har spørsmålet om fordeling. Der har staten vært enig med Akademikerne om at alt skal fordeles lokalt.

– Det gir virksomhetene en god mulighet til å jakte på den kompetansen de trenger, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

YS, LO og Unio ønsket mest mulig sentralt. Resultatet for dem ble at 60 prosent fordeles sentralt og 40 prosent i lokale forhandlinger.

Brudd i Oslo-oppgjøret

Kommuneoppgjøret har foregått parallelt med statsoppgjøret, og sent torsdag kveld ble det brudd i Oslo-oppgjøret. Dette resulterte i at 140 ansatte ved Oslo rådhus ble tatt ut i streik.

LO, YS og Unio kom til enighet med Oslo kommune i lønnsoppgjøret for de kommunalt ansatte for snart fire uker siden, mens Akademikerne valgte å bringe oppgjøret inn for mekleren.

Torsdag kveld ble det også klart at det ikke blir noe lærerstreik.