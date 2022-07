Hverken Fiskeridirektoratet eller forskere de har vært i kontakt med anbefaler avliving. «Det er derfor per nå ikke aktuelt, og andre alternativer blir vurdert», skriver direktoratet i en pressemelding.

Samtidig er det slik at den mye omtalte hvalrossen kan være til hinder for alminnelig ferdsel når hun breier seg ut på flytebrygger og småbåter. Akkurat nå befinner hun seg i Frognerkilen i Oslo.

Derfor vurderer Fiskeridirektoratet nå alternativer som kan føre til mindre kontakt mellom hvalrossen og mennesker.

– Vi er i dialog med Oslo kommune om mulige tiltak nå. Dette er jo et fritt og vilt dyr, så den beveger seg akkurat der den vil. Vi må finne ut hvordan vi kan hindre at folk kommer for tett på, svarer kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Nadia Jdaini, til NRK.

– Det vil innebære råd til båteiere om eventuelt å flytte båtene sine. Eller det kan bli aktuelt å legge ut hindre slik at hvalrossen ikke kan legge seg på brygger.

– Kan det bli aktuelt å bedøve hvalrossen for å frakte den bort fra brygga?

– Nei, per nå er det ikke noe vi diskuterer.

HÆRVERK: Forsikringsselskapet If har fått inn flere skademeldinger etter at hvalrossen Freya har ligget rundt på båter i Oslofjorden. Foto: Joshua V. Jaunsen / tipser

Frykter likevel avliving

Rune Aae underviser i naturfag og biologi ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har flere ganger uttalt seg om Freya i media. Han er redd for at folk skal fremprovosere en reaksjon fra Freya som fører til at hun til slutt må avlives.

Aae er særlig bekymret for kajakk- og kanopadlere, eller andre på brett eller i småbåter som kommer for nær.

– Hvis folk er uvørne nok så tør jeg ikke garantere for utfallet dersom det 600 kilo tunge dyret blir nysgjerrig eller irritert, og begynner å leke med oss.

Han sier mennesker ved sitt blotte nærvær stresser Freya. Det kan også føre til at hun skader seg selv i et forsøk på komme seg vekk. Kanskje hun legger seg på et vindu på en båt som knuser.

BEKYMRET: Naturviter Rune Aae frykter at nysgjerrige folk som kommer for nær skal fremprovosere farlige hendelser i møte med hvalrossen Freya. Foto: Daphne Steketee / NRK

Men Fiskeridirektoratet vil ikke svar NRK på hva som skal til for at Freya må avlives.

– Hvis det som beskrives der skjer, så er det av høy alvorlighetsgrad og da må vi så klart vurdere mye strengere tiltak. Men per nå har ikke det skjedd, og da forholder vi oss til at det ikke er noe grunnlag for avliving.

–Betyr det at dere anser det som helt usannsynlig at hvalrossen kan komme til å skade et menneske?

– Vi vurderer jo det fortløpende, alt ettersom hvor den beveger seg og oppfører seg. Og derfor er det så viktig at folk holder seg unna så de ikke fremprovoserer farlige situasjoner.

SKUELYSTNE: Freya har fått besøk av svært mange folk, både på brygga og fra båter som ønsker å se sommerens store snakkis. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Virker sliten og irritert

Onsdag morgen ble båten som Freya har ligget i på Frognerkilen i Oslo fjernet.

Memona Johansen filmet mens hvalrossen jaget etter en kajakkpadler.

Hun forteller til NRK at det store dyret sliter med å komme seg opp på en ny båt eller brygge for å hvile.

– Nå bare svømmer hun fram og tilbake, sier Johansen.

Hun mener Freya er aggressiv fordi hun er sliten, og forteller at hvalrossen svømmer bort til mennesker som befinner seg i nærheten.

Kajakkpadleren følte seg truet og måtte komme seg i land for å få fred, forteller Johansen.

Ikke så klønete som man skulle tro

Fiskeridirektoratet oppfordrer folk til å la hvalrossen være i fred.

«Hun er et vilt dyr på om lag 600 kilo, som ikke nødvendigvis er like dorsk og klossete som man kan få inntrykk av», skriver direktoratet i en pressemelding.

Hvalrossen er en fredet art og det er forbudt å forstyrre den unødig.