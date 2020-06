Hva kan bli den neste store krisen?

Hva er romvær og solstorm?



Romvær er noe som beskriver forholdene i rommet som påvirker jorden og de teknologiske systemene mennesker har laget. Det er solen som skaper romvær, og nordlyset er et synlig resultat av dette.

– Solstorm er en felles betegnelse for ulike prosesser der solen slynger ut store mengder partikler, stråling og gass i verdensrommet.



Det kan sammenlignes med at vi bruker uttrykket «uvær» her på jorden som en felles betegnelse for storm, styrtregn, hagl og torden sier Pål Brekke, fagsjef for romforskning ved Norsk romsenter til NRK.

Hvor stor trussel utgjør en solstorm for verdens befolkning og kloden?



Solen skaper svakt romvær flere ganger i uken, noe som blant annet er grunnen til at vi kan se nordlys.



– Et par ganger hvert tiende år vil kraftige solstormer føre til mindre strømbrudd og skade på satellitter, men har ellers ingen dramatiske effekter, sier Pål Brekke.



Det man derimot er bekymret for er såkalte «superstormer». I dagens samfunn er vi så avhengig av teknologi, at et stort tap av dette vil kunne få enorme konsekvenser.

Hvor sannsynlig er dette?



Det er foreløpig veldig usikkert når en slik «superstorm» vil kunne treffe jorden igjen. Tidligere har man antatt at slike stormer bare inntreffer hvert 300 – 500 år, men det har blitt observert slike stormer både i 2012 og 2017, men i en annen retning enn jordens. I 2012 var vi bare ni dager unna å bli truffet.



I 1859 og 1921 ble jorden truffet av to slike «superstormer». Den gangen var det ikke så mye teknologi som kunne bli påvirket, men telegrafsystemet som ble brukt fikk store skader. Nå er man redde for at en slik storm skal treffe igjen.



– Dette viser at slike store stormer kan inntreffer langt hyppigere. Og vi har bare kunnet observere solstormer som ikke har retning mot jorda i cirka 25 år. Og bare noen få år med satellitter på baksiden av Solen. Dermed har vi ingen mulighet til å vite hvor mange slike stormer Solen har generert siden 1859, sier Pål Brekke.

Hvor stor skade vil en solstorm kunne gjøre?



Solstorm er ikke direkte fysisk farlig for mennesker på jorden. Derimot kan det være farlig for mennesker som oppholder seg i rommet.



– For mennesker i verdensrommet på vei til Månen eller Mars så vil en solstorm kunne være dødelig. Så dette er en stor utfordring for bemannet romfart til andre himmellegemer. Astronautene på romstasjonen er relativt godt beskyttet av Jordens beskyttende magnetfelt, sier Pål Brekke.

Hvis en større solstorm skulle inntreffe vil vi uansett oppleve at dagliglivet blir forandret. Strøm og satellitter kan slutte å virke. Det vil si at internett, TV-sendinger og bankfunksjoner forsvinner.



– Det er gjort anslag for USA som skisserer svært store økonomiske kostnader og opp til flere års arbeid med å reparere skader, hvis en elektromagnetisk superstorm fører til omfattende ødeleggelser på samfunnskritiske funksjoner som kraftforsyningen. Norge har en relativt robust infrastruktur, men det arbeides likevel med å kartlegge hvor sårbart det er for effekter av solstormer, sier Brekke.

Hvor forberedt er vi?



Det er en stor bevissthet rundt dette, og mange land er klar over risikoen. FN har en egen arbeidsgruppe der Norge er involvert.



– Vi jobber i dag for å øke bevisstheten om effektene av romvær i samfunnet. Det er nok mange som i dag opererer ulike samfunnskritiske systemer som enda ikke har tatt inn over seg at de kanskje vil bli slått ut av en superstorm fra Sola, sier Pål Brekke.