– Slik de markedsføres i dag blir forbruker lurt trill rundt. De betaler ekstra for noe de tror er mer miljøvennlig, men som ikke er det, hevder bærekraftsdirektør i Norner, som utvikler og forsker på plast, Thor Kamfjord.

Han har sett over flere varianter av hundeposer som blir markedsført som miljøvennlige, som NRK har hentet inn.

Fargen på posen er gjerne grønn, og ord som bionedbrytbare, biologisk, og komposterbar går igjen hos flere av dem. I noen er det pappkjernen i rullen og emballasjen rundt som er miljøvennlig, ikke nødvendigvis selve posen.

Seks ganger så dyrt

– Selv om posen er grønn, er ikke produktet mer grønt i seg selv. Du betaler for den fargen, og troen på at posen er mer miljøvennlig. Det har ikke noen annen verdi enn å lure deg og meg til å kjøpe slike poser, sier han.

Dårlig merking og feilmerking av posene gjør det vanskelig for forbrukerne å ta gode valg, mener plastforsker Thor Kamfjord. Foto: Aud Darrud / NRK

Blant hundeposene NRK har hentet inn varierer kostnadene for en rull med 50 hundeposer med fossil plast fra 9,90 kroner til 59 kroner for en tilsvarende rull som omtales som nedbrytbar – altså seks ganger dyrere.

Kamfjord begrunner påstanden om at de ikke er mer miljøvennlige slik:

– Disse posene skal ikke inn komposteringsanlegg, i egen kompost eller i naturen. De skal i restavfallet, sier han.

Avføringen til hunden kan også inneholde parasitter som du kan få i komposten din.

–Legger du hundebæsjeposen i din egen kompost er ditt bidrag til miljøet at du lager co₂ og metan, legger han til.

En del av posene er merket med «EN-13432», som betyr at produktet er ment for industriell kompostering. Foto: Aud Darrud / NRK

Avfallsbransjen

Avfallsbransjen i Norge skiller nemlig ikke mellom hvilken type plast hundebæsjen kommer i, alt går til forbrenning.

– Hundeposer skal legges i restavfall. Da går de til en avfallsforbrenning med energigjenvinning, forteller fagrådgiver i Avfall Norge, Jens Måge.

Avfall Norge vil ikke ha hundebæsj sammen med matavfallet.

Matavfallet blir til biogjødsel og kompost som brukes til ny matproduksjon.

– Vi ønsker å ha mest mulig rent matavfall inn til kompostanleggene og til biogassanleggene, forteller han.

– Vi ser dessverre at nedbrytbare hundeposer kastes i naturen, kanskje fordi forbrukeren feilaktig tror den vil forsvinne av seg selv, sier Jens Måge i Avfall Norge.

Det fins riktignok unntak:

I Sør-Rogaland oppfordres hundeeiere til å kaste hundeposer i egen dunk for matavfall, før det blir sortert hos Ivars biogassanlegg på Grødaland.

Men der er de kun interessert i innholdet i posen – ikke selve posen.

– Vi bryr oss ikke om hva slags plast avføringen er i, det er innholdet i posen vi vil ha. Posene går til forbrenning uavhengig hva slags plast det er, forteller fagansvarlig for slam og biogass for IVAR, Leif Ystebø.

En del av posene er merket med «EN-13432», som betyr at produktet er ment for industriell kompostering. Foto: Aud Darrud / NRK

Oxo-plast

Flere av hundeposene som blir markedsført som miljøvennlige i Norge er tilsatt EPI/TDPA, som hjelper å bryte plasten raskere ned, såkalt oxo-plast.

En del miljøorganisasjoner i Europa, som Greenpeace og WWF, ønsker å forby oxo-nedbrytbar fossilplast som gir inntrykk av å brytes helt ned i naturen, men som i virkeligheten er kilde til mikroplast.

I fjor sendte Miljødirektoratet forslag om forbud mot omsetning av enkelte plastprodukter, som også omfatter alle produkter laget av oxo-nedbrytbar plast, på høring. I EU vil forbudene tre i kraft 3. juli, og i høringsnotatet har Miljødirektoratet lagt til grunn at det samme kan skje i Norge.

Det finnes også hundeposer som kan brytes ned som er produsert av fornybare kilder, som for eksempel maisstivelse og sukkerrør, kalt for bioplast. Men noen av disse kan også inneholde fossilbasert nedbrytbar polyester.

Direktoratet har tidligere svart på et oppdrag til Klima- og miljødepartementet om biobasert og nedbrytbar plast, som kan være problematisk når de ender som forsøpling i naturen.

– All plast, om det er vanlig eller har ulike former for bioplast, vil etter hvert brytes ned. Komposterbar plast brytes veldig langsomt ned i naturen. All plast vil fragmenteres til mindre biter og vil i lang periode være mikroplast. Slik plast er også en trussel mot dyrelivet i naturen og bidrar til forsøpling, sier Thor Kamfjord.

Miljøvennlige hundeposer Ekspandér faktaboks Biobasert plast benyttes for materiale der produktet helt eller delvis er produsert av biomasse, i hovedsak landbruksvekster som for eksempel sukkerrør, mais, poteter og hvete. Den biobaserte plasten kan være bionedbrytbar, eller ikke.

benyttes for materiale der produktet helt eller delvis er produsert av biomasse, i hovedsak landbruksvekster som for eksempel sukkerrør, mais, poteter og hvete. Den biobaserte plasten kan være bionedbrytbar, eller ikke. Bionedbrytbar plast er laget for å brytes ned i en biologisk prosess under visse betingelser, altså ved hjelp av bakterier, sopp, alger eller enzymer som omdanner materiale til CO2, vann og kompost. Ved for lite tilgang på oksygen så vil det dannes metan. Nedbrytningsprosessen avhenger sterkt av miljøbetingelsene som f.eks. temperatur.

er laget for å brytes ned i en biologisk prosess under visse betingelser, altså ved hjelp av bakterier, sopp, alger eller enzymer som omdanner materiale til CO2, vann og kompost. Ved for lite tilgang på oksygen så vil det dannes metan. Nedbrytningsprosessen avhenger sterkt av miljøbetingelsene som f.eks. temperatur. Komposterbar plast er bionedbrytbar plast som møter kriteriene til den europeiske standarden EN 13432 som angir hvilke miljøbetingelser og tid plasten komposteres ved. Betingelsene avviker sterkt fra naturlig miljø og krever på samme måte som konvensjonell plast separat avfallshåndtering/innsamling. EN 13432 spesifiser at innen en gitt tid så skal 90% av plasten kunne siktes gjennom en 2 mm sikt (mikroplast) før den tilslutt omdannes til CO2, vann og biomasse.

er bionedbrytbar plast som møter kriteriene til den europeiske standarden EN 13432 som angir hvilke miljøbetingelser og tid plasten komposteres ved. Betingelsene avviker sterkt fra naturlig miljø og krever på samme måte som konvensjonell plast separat avfallshåndtering/innsamling. EN 13432 spesifiser at innen en gitt tid så skal 90% av plasten kunne siktes gjennom en 2 mm sikt (mikroplast) før den tilslutt omdannes til CO2, vann og biomasse. Oxo-nedbrytbar plast er konvensjonell plast tilsatt additiver som akselerer nedbrytning fra sollys eller varme. Plasten fragmenterer raskere, men blir ikke nevneverdig bionedbrytbar.

plast er konvensjonell plast tilsatt additiver som akselerer nedbrytning fra sollys eller varme. Plasten fragmenterer raskere, men blir ikke nevneverdig bionedbrytbar. Jomfruelig plast (laget av fossile råstoffkilder (olje/gass))

(laget av fossile råstoffkilder (olje/gass)) Resirkulert plast (gjenvunnet av innsamlet plast) Kilde: Norner

Grønnvasking

Kamfjord mener markedsføringen av disse bidrar til at folk tror det er greit å etterlate posen i naturen.

– Det er ikke mulig for forbruker på bakgrunn av hva som står på disse posene å vurdere om dette er et miljømessig godt eller dårlig valg, sier Kamfjord.

Han kaller det grønnvasking. Det vil si at aktører forsøker å selge varer som er mer miljøvennlige enn de faktisk er.

I markedsføringen på nett og i butikk finner vi utsagn som:

Mister du posen i naturen, vil posen bli en del av naturen igjen

Vil brytes raskt ned i naturen

Et grønnere valg

Kamfjord mener det vil gi et bedre klimaavtrykk å velge poser som er laget av resirkulert plast.

– Da hadde vi vært med på å levere det EU har satt som mål, om at mer plast skal gjenvinnes. Lage en mest mulig sirkulær økonomi og bruke ressursene lengst mulig, sier han.

Godkjente sertifiseringer

Det er mange aktører som selger hundeposer som er nedbrytbare og komposterbare. NRK har ikke vært kontakt med alle, men de vi har snakket med fremhever at flere ser mot mer bruk av resirkulert plast, og godkjente sertifiseringer.

Earth Rated, som er en av de største aktørene på markedet, ønsket ikke å kommentere saken.

Biobag Norge, som er en liten aktør i Norge, med komposterbare hundeposer, forteller at de selger mest av disse posene i USA. Der det finnes anlegg som håndterer dette.

– I Norge går posene i blandet avfall, så de ender ikke opp med den funksjonen som de egentlig skal, forteller konsernsjef i Biobag Norge, Kjell Ivar Bache.

– Vi fikk endret trykket på posene i fjor. Nå står det at posen ikke skal kastes i naturen, i den grad noen skulle lure på det, sier konsernsjef i Biobag Norge, Kjell Ivar Bache. Foto: BioBag / BioBag

Bache mener at disse posene har en miljøgevinst ved at det bidrar til mindre CO₂ når det går til forbrenning, fordi råstoffet kommer fra biologisk materiale. Han mener posene, som blant annet er laget av maisstivelse, har den fordelen at de blir helt nedbrutt med tiden hvis de skulle ende i naturen.

– Enhver sertifisert bionedbrytbar plast, vil på et eller annet tidspunkt bli mikroplast. Men det er jo på veien til å bli fullt nedbrutt, sier han.

Biobag Norge er nå også i gang med å produsere hundeposer av gjenvunnet plast.

– Skal i restavfallet

En annen aktør på markedet i Norge er Green Bone. De fremmer en biologisknedbrytbar pose fremstilt av EPI, som er et tilsetningsstoff med TDPA. Det er kjennetegn på oxo-plast.

–Tilsetningsstoffene som er tilsatt posene ved produksjon gjør at produktet ved eksponering av varme, lys og luft over tid gjør at posene brytes ned i løpet av to år, sier daglig leder Ann-Cathrin Piela fra Green Bone Norge, til NRK.

Representant for Green Bone Norge Ann-Cathrin Piela, tror de fleste hundeeiere er klar over at hundeposene skal kastes i restavfall. Foto: Caroline Lindberg

Hun sier de følger med på hva som skjer på markedet fremover, og forholder seg de retningslinjer og krav som kommer fra myndighetene og EU.

– Det er mange ulike råd når det gjelder sortering av nedbrytbare hundeposer, også fra offentlige instanser, renovasjonsetater i ulike fylker og kommuner, sier Piela.

– Vil dere endre noe på bakgrunn av kritikken?

–Vi jobber alltid for å bli bedre. Vi vil fremover informere våre kunder oftere om hvor de skal kaste Green Bones hundeposer. Som er i restavfallet, avslutter hun.

Er du i tvil om hvordan du skal kaste hundeposen der du bor, kan du sjekke på sortere.no

Forbrukertilsynet: – Viktig med tydelig informasjon

Forbrukertilsynet har ikke sett konkret på denne markedsføringen, og vil derfor ikke vurdere om det er brudd på markedsføringsloven.

– Vi har ikke vurdert påstander om «nedbrytbarhet» spesifikt i saker tidligere, men på generelt grunnlag kan man likevel si at det vil kunne villede og være lovstridig dersom man med slike påstander gir et inntrykk av produktet og måten produktet brytes ned på som ikke stemmer med virkeligheten, altså at det ikke kan dokumenteres, skriver nestleder i Forbrukertilsynet Bente Øverli i en e-post til NRK.

– Det er viktig å ikke overselge produktenes egenskaper eller gi inntrykk av at produktet har spesielle, miljømessige egenskaper, dersom dette ikke kan dokumenteres, forteller Bente Øverli i Forbrukertilsynet. Foto: Kimm Saatvedt / Forbrukertilsynet

Se også:

Forbrukerinspektørene hadde et program om miljøvennlig plast, som også handlet om hundeposer. Du trenger javascript for å se video. Forbrukerinspektørene hadde et program om miljøvennlig plast, som også handlet om hundeposer.