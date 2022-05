Hun blir ny LO-topp

– Jeg er veldig glad for at Fagforbundet har vist meg tillit og nominert meg til nestledervervet i LO. Nå ser jeg fram til kongressen og alle de politiske diskusjonene vi skal ha, sier Skoghaug til NRK.

Når LOs øverste organ, kongressen, møtes senere denne måneden vil det velges flere nye navn til den øverste ledelsen. Peggy Hessen Følsvik fortsetter som LO-leder, et verv hun plutselig fikk i fanget da Hans-Christian Gabrielsen døde av hjertesvikt 9. mars i fjor, bare 53 år gammel.

Men som alltid når sentrale verv i LO skal besettes, har de to gigantene Fellesforbundet og Fagforbundet betydelig innflytelse.

I april kunngjorde Fellesforbundet, det største LO-forbundet i privat sektor, at de ønsket Steinar Krogstad som den ene av to nestledere i LO. Krogstad er nestleder i Fellesforbundet i dag. Nå har den andre giganten - Fagforbundet - altså truffet sitt valg.

GIGANT 1: Mette Nord leder LOs største forbund, Fagforbundet. Foto: Vidar Ruud / NTB

GIGANT 2: Jørn Eggum leder LOs neststørste forbund, Fellesforbundet. Foto: Kai Rune Kvitstein

Hjelpepleier og sykepleier

Der Steinar Krogstad har sin bakgrunn fra byggebransjen, kommer Sissel Skoghaug fra helsevesenet, der hun har jobbet som både hjelpepleier og sykepleier.

Begge har imidlertid i mange år vært tillitsvalgte på heltid, når de nå tar steget opp i LOs ledelse. Før Hans-Christian Gabrielsens brå bortgang besto LOs øverste ledelse av to nestledere og fem valgte sekretærer.

Gabrielsen kom fra Fellesforbundet, som tradisjonelt har hatt hevd på to plasser i ledelsen. Nå vil altså Steinar Krogstad få den ene plassen, mens Trude Tinnlund i dag besitter den andre som en av LOs fem faste sekretærer.

Fagforbundet, LOs største forbund, er i dag representert med sekretær Kristin Sæther og nestleder Roger Heimli, som ikke ønsker gjenvalg. Det er Heimlis jobb som Skoghaug nå vil overta i LO-toppen.

– Sissel har bred erfaring fra både arbeidslivet og som tillitsvalgt i Fagforbundet. Hun er ei som lytter og som jobber hardt for det hun tror på. LO vil få en knakende god nestleder i Sissel, sier Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet til NRK.

Steinar Krogstad fra Fellesforbundet vil senere denne måneden bli valgt til den ene av LOs to nestlederposter. Nå er det klart hvem han får som makker.

Setter aldersgrense

Det har vært tradisjonen i LO at ingen velges til ledende verv etter fylte 60 år, men på kongressen som starter 30. mai, vil vedtektene endres. Da skal det slås fast at aldersgrensen for valg er 65 år.

Dermed ligger alt til rette for at Peggy Hessen Følsvik velges som LO-leder fram til neste kongress. Vanligvis er det fire år mellom disse stormøtene i LO, men den forrige kongressen ble utsatt og dermed er kommende kongressperioden kun tre år.

Peggy Hessen Følsvik fortsetter som LO-leder i en ny kongressperiode. Hun overtok jobben da forgjengeren Hans-Christian Gabrielsen brått døde av hjertesvikt. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Fagforbundets leder Mette Nord leder LOs valgkomité under kongressen, og det er i realiteten ingen spenning knyttet til valget av Sissel Skoghaug som ny nestleder.

Skoghaug er født og oppvokst i Nordreisa i Troms. Hun startet sin yrkeskarriere på institusjon og bolig for funksjonshemmede og var hjelpepleier på kirurgisk avdeling ved regionssykehuset i Tromsø. Fra 2013 har hun vært nestleder i Fagforbundet.

Krav om hele, faste stillinger i helsevesenet blir en hovedsak for henne framover:

– Fortsatt jobber 7 av 10 helsearbeidere i kommunene deltid og en fjerdedel har flere arbeidsforhold. De jakter ekstravakter for å ha ei lønn å leve av, og samtidig skriker paradoksalt nok helsevesenet vårt etter nok helsearbeidere, sier hun.