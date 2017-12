Huitfeldt om Giske-SMS: – Ikke upassende

Den siste tiden har VG og DN omtalt reaksjoner på nestleder Trond Giskes oppførsel, blant annet knyttet til en SMS han sendte til et 19 år gammelt AUF-medlem i 2011. Kvinnen som mottok SMS-en har påpekt overfor Dagbladet at hun ikke oppfattet SMS-en som upassende.

Arbeiderpartiet sier selv at man har fått opplysninger som gjelder Giske, men avviser at det er snakk om formelle varsler. Fredag sa partileder Jonas Gahr Støre til NRK at han, ut ifra det han har lest i avisene, vil avvise at Giske har opptrådt upassende.

I Politisk kvarter mandag morgen fikk leder av Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, spørsmål om hva hun tenker om at en voksen mann sender en SMS til en ung AUF-er.

– Jeg kjenner ikke til alle deler av disse sakene, men jeg registrerer at vår partileder sier at det ikke har vært noe upassende i denne saken. Da støtter jeg hans vurdering, sier Huitfeldt.

– Det som er viktig for meg å få fram, er at uansett hvem som varsler eller tar opp en som sak med Arbeiderpartiet, så vil de bli lyttet til. Det vil ikke komme ut hvem som har varslet, sier Anniken Huitfeldt, som leder Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Se hele Politisk kvarter her. Du trenger javascript for å se video. – Det som er viktig for meg å få fram, er at uansett hvem som varsler eller tar opp en som sak med Arbeiderpartiet, så vil de bli lyttet til. Det vil ikke komme ut hvem som har varslet, sier Anniken Huitfeldt, som leder Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Se hele Politisk kvarter her.

– Må håndteres med klokskap

Hun presiserer at det ikke er lederen av kvinnenettverket som eventuelt hadde mottatt henvendelser om upassende oppførsel, men partisekretær Kjersti Stenseng.

– Men på generelt grunnlag, hva tenker du om at sentrale tillitsvalgte henvender seg til unge AUF-kvinner på den måten?

– Jeg synes det er viktig at vi skal behandle hverandre med respekt, og at vi skal ha tilgang til politiske ledere. Men det er klart at alle vi som er politiske ledere må håndtere det med klokskap, i alle mulige sammenhenger.

Dagens Næringsliv skriver i sin papiravis mandag at det de siste dagene har kommet inn nye meldinger knyttet til Giske, uten at avisa kjenner til innholdet i disse. Huitfeldt sier hun ikke vet om det er tilfelle.

– Det ville vært veldig uryddig om partiet hadde informert meg om slike saker. Hvis saker varsles inn, skal alle være 100 prosent trygge på at de blir behandlet anonymt.

Trond Giske har den siste uken ikke ønsket å kommentere saker knyttet til hans oppførsel.

Trond Giske, Jonas Gahr Støre og Anniken Huifeldt har hatt sentrale posisjoner i Arbeiderpartiet i flere år. Her er de tre i stortingssalen under presentasjonen av statsbudsjettet for 2015. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Hold maktkamp utenfor

Kjersti Stenseng, partisekretær i Ap, sa fredag til NRK at omstridt diskusjonsnotat om seksuell trakassering har blitt endret. Notatet inneholdt spørsmål om det er «greit å bruke tidligere tilfeller av seksuell trakassering eller påstander om seksuell trakassering mot en person som innehar et tillitsverv».

Tina Bru, som leder Høyres kvinneforum, gikk i oktober ut sammen med Huitfeldt ut for å rette fokus på seksuell trakassering. Bru mener er det unødvendig å blande inn maktkamp i et notat om trakassering.

– Det gjør det ekstra vanskelig å stå fram for den som har opplevd noe vondt. Det å sette ut falske rykter er ikke greit uansett. Men er det så vanlig at folk sprer usanne rykter i forbindelse med en nominasjonskamp? Jeg tror ikke det, jeg har aldri opplevd det.

– Hold maktkampen utenfor. Det må være premisset for diskusjonen, ikke hvordan det oppfattes.

– Har skapt misforståelser

Huitfeldt sier at det eneste motivet bak notatet har vært å beskytte ofre for seksuell trakassering.

– Det er det viktigste motivet. Før NRK har omtalt denne saken, så har jeg sagt at det ikke skal settes på trykk, fordi det kan skape misforståelser. Det har det åpenbart gjort. Leser man litt lenger opp i notatet, så ser man at det kan være en vanskelig situasjon for partiorganisasjonen å håndtere.

– Det skal ikke være slik at om man bringer dette (påstander om seksuell trakassering, journ.anm.) inn for en nominasjonskomite, så blir det en avstemming for eller mot ofrene. Da skal dette håndteres formelt. Jeg har vært klokkeklar på at man skal melde fra om slike saker i vår partiorganisasjon.

Les også: Ap endrer notatutkast om seksuell trakassering