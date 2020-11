Høyre: Mer hesteavl enn olje i den nye distriktspolitikken til Ap

– Når Arbeiderpartiet nå la frem 60 punkter unnlot de å nevne olje- og gassindustrien, og leverandørindustrien til olje- og gass, som har flere hundre tusen arbeidsplasser.

– Det er ikke nevnt en gang, mens hestesport og hesteavl derimot, det er nevnt 2–3 ganger, sa distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) i Politisk kvarter på tirsdag.

Helleland siktet til Arbeiderpartiets nye distriktspolitikk, som ble lansert tidligere denne måneden. Svaret kom kontant fra kommunalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet:

– Du må lese innstillingen. Ikke sitt her og bløff, svarte Stein Erik Lauvås i Politisk kvarter.

– Ikke sitt her og bløff, gjentok stortingsrepresentanten.

Olje- og gass ikke nevnt på lista

Blant de 60 tiltakene som Arbeiderpartiet ønsker å innføre gjennom sin distriktspolitikk, er ikke olje- og gassnæringen nevnt. Hestesport og hesteavl er i midlertidig et eget punkt på lista.

Høyrestatsråden bløffet dermed ikke, når hun sa at Arbeiderpartiet i sin distriktspolitikk ikke har nevnt olje- og gassnæringen.

Men det betyr ikke at Arbeiderpartiet ikke prioriterer olje og gass, sier Lauvås til NRK.

– Det er hennes lille halmstrå, for å kalle det. Og jeg synes det er helt desperat det hun driver med. For hvis statsråden hadde brydd seg om å se i den innstillingen hun selv satt i fem timer og debatterte i Stortinget i dag, så kunne hun der lese en veldig god merknad som Arbeiderpartiet har om olje- og gassnæringen, sier Lauvås.

Han sier at Ap står fjellstøtt i forhold til sin holdning til oljebransjen, og at den ble prioritert i partiprogrammet. Men han vedgår at i partiets nye distriktspolitikk, så er ikke bransjen nevnt.

– Hvert fall en halvbløff

– Men da kunne jeg sagt mye om hva som mangler i Høyres politikk hvis jeg skulle tatt bit for bit og klippet ut hva Høyre har laget av pamfletter og sektorprogram. Hvis vi skal gå den veien, da blir det tullete, sier Lauvås, og understreker:

– Det er i hvert fall en halvbløff å fremstille det som at vi ikke har en politisk holdning til olje og gass.

Helleland står i midlertidig på sitt. Hun sier at det at oljenæringen ikke nevnes er et eksempel på at Ap ikke lenger er arbeidernes parti:

UFATTELIG: Linda Hofstad Helleland sier det er ufattelig at Arbeiderpartiet ikke har inkludert oljebransjen blant 60 tiltak for distriktene. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Det er nesten ikke til å tro at det tidligere industribyggende Ap unnlater å nevne olje-, gass- og leverandørindustrien i det de selv kaller det største distriktspolitiske løftet siden 70-tallet. De løfter frem hesteavl og hestesport som viktige distriktsnæringer, men jobbene knyttet til olje- og gassindustrien velger de å overse fullstendig, sier Helleland i en e-post til NRK.

– Det ufattelig at Arbeiderpartiet så tydelig beveger seg bort fra arbeidsfolk og industrien for å nærme seg de radikale kreftene i MDG og Rødt, som begge vil oljenæringen til livs, legger hun til.

Lauvås på sin side, mener at argumentet om hestesport sier mer om regjeringen enn om Arbeiderpartiet:

– Hun snakker om en næring som er en meget sterk distriktsnæring, og som skaper 16.000 årsverk i hele landet. Hvis hun anser en næring som skaper så mye aktivitet som et problem, så er det ikke Ap som har et problem, det er regjeringen og distriktsstatsråden som ikke har forstått det, sier han.