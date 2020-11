Høyre vil dele Distrikts-Norge i to

– Det er stort forskjell på et kystsamfunn og en liten bygd oppi fjellet. For oss handler det om å legge til rette for å skape arbeidsplasser, sier Linda Hofstad Helleland.

Distrikts- og digitaliseringsministeren (H) mener at utfordringene i distriktene er for lite differensiert.

Linda Hofstad Helleland, distriks- og digitaliseringsminister (H). Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Derfor ønsker hun et skille mellom fjell og kyst. Hun trekker fram Frøya i Trøndelag der de har satset på oppdrett.

– De har babyboom. En liten kommune på 5000 innbyggere. Det er fordi de har kunne tatt i bruk naturressursene, sier hun.

Ifølge Helleland, blir distriktene sett på som ett. Med de samme mulighetene og utfordringene.

– Regjeringen forstår ikke distriks-Norge

Stein Erik Lauvås er kommunalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Han har vanskelig for å forstå meningen med en todeling.

Stein Erik Lauvås, kommunalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Om et par timer skal vi starte behandlingen av distriktsmeldingen i Stortinget. Det er ingen forslag i den meldingen om dette. Det viser bare at regjeringen fremdeles ikke forstår distriks-Norge, sier Lauvås.

Han mener regjeringen har gitt feil medisin til distriktene i syv år.

Helleland sier Lauvås svartmaler distriks-Norge. Lauvås mener det er regjeringens politikk som svartmaler distriktene.

Mener forskjellene allerede er differensiert

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, mener en bør være forsiktig med å sette fjell og kyst opp mot hverandre.

Parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

En todeling synes hun høres merkelig ut. Forskjellene fra kyst til fjell mener hun allerede er definert av den differensierte arbeidsgiveravgiften.

– Nå må ikke regjeringen tulle med denne ordningen som er verdt 14 milliarder kroner, sier Arnstad.

– Vi skal bygge opp under den differensierte arbeidsgiveravgiften, men det vi trenger en ytterligere bredde i distriktspolitikken, sier Helleland.