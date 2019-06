Høyre vil gjøre det billigere å bygge bolig

Tall fra SSB viser at andelen husholdninger som eier egen bolig, har falt de siste årene.

Nedgangen er størst blant husholdninger med utsatt økonomi. Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig.

I et intervju med Aftenposten sier SV-leder, Audun Lysbakken, at om vi ikke får boligmarkedet under kontroll, vil vi oppleve et dramatisk dytt i retning av økt ulikhet.

– Det er alvorlig: Bolig er i ferd med å bli den største forskjellsmaskinen i Norge, uttalte SV-lederen til avisen.

SV har tatt til orde for at Stortinget skal be regjeringen kopiere Danmark og lage en egen «lov om allmenne boliger».

Boligpolitisk talsperson for Høyre, Mari Holm Lønseth, mener forslaget til SV er gammeldags.

PÅ ALVOR: Mari Holm Lønseth (H) tar tallene fra SSB på alvor, men mener at markedet fungerer ganske bra slik det er. Foto: Trondheim kommune

– Dette er egentlig å gå tilbake til det regulerte boligmarkedet vi hadde i Norge på 1970-tallet, sier Holm Lønseth til NRK.

Stor nedgang

For dem med lavest inntekt, har andelen som eier bolig falt fra 49,2 prosent i 2015 til 47,5 prosent i 2018.

For tilsvarende periode har andelen for dem med nest lavest inntekt sunket med 0,6 prosent, for dem med nest høyest inntekt sunket med 0,5 prosent og for dem med høyest inntekt steget med 0,2 prosent.

Løseth sier til NRK at man må ta tallene fra SSB på alvor, men mener at løsningen ikke er å innføre et regulert boligmarked slik SV skisserer.

– Det fungerer ganske greit i dag, men jobben er ikke gjort. Vi vil gjøre det raskere, enklere og billigere å bygge boliger, sier Lønseth.

Hun sier at de fleste klarer å komme seg inn på boligmarkedet på egen hånd.

– Vi må bruke markedet som sørger for at nesten 80 prosent av oss eier egen bolig.

VIL REGULERE: SV-leder Audun Lysbakken ønsker seg en tredje boligsektor, som er ikke-kommersiell. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lysbakken er derimot ikke enig i at boligpolitikken til regjeringen fungerer. Han mener at de høye boligprisene og presset i markedet gjør at de som står utenfor ender opp som tapere.





Til NRK sier han at regjeringen forsvarer en boligpolitikk som ikke virker.

– Man kan være i full jobb og ikke ha råd til bolig. En løsning er å bygge ut en tredje, ikke-kommersiell boligsektor.