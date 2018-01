Aftenposten: Fylkeslag satte inn tiltak når Kristian Tonning Riise kom på besøk

Aftenposten skriver at flere fylkeslag iverksatte tiltak for å hindre at Riise skulle oppholde seg alene med unge jenter på arrangementer han var på i kraft av å være Unge Høyre-leder.

– Jeg kjenner til at det har vært fylker som har ment at det har vært ubehagelige situasjoner knyttet til for mye alkohol, pågående sjekking og relasjoner til yngre jenter i en ulik maktposisjon, og som har gjort tiltak, sier generalsekretær i Unge Høyre, Maria Barstad Sanner, til avisen.

Ifølge Sanner var det minst to fylkeslag som iverksatte tiltak når Riise besøkte fylkene.

Kilder til NRK: – Fulgte med ham på fester

NRK vært i kontakt med kilder i Europeisk Ungdom, og får bekreftet at Riises adferd var et tema når han skulle komme på organisasjonens arrangementer, hvor han representerte Unge Høyre.

En kilde sier at de ikke hadde noen konkrete saker, men at de var kjent Riises oppførsel og derfor så seg nødt til å få noen til å holde et øye med ham.

«Vi satte aldri formelt vakter på ham, men han var absolutt en man fulgte med på når vi arrangerte fester,» sier en.

Erna Solberg: – Dette er en veldig lei sak

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sier at partiet tar varslene mot nå Riise på det største alvor.

– Dette er en veldig lei sak, både for Kristian og for Høyre. Det skal være sånn at vi oppfører oss ordentlig mot hverandre i Høyre. Det skal være et parti som er inkluderende for alle, og hvor det skal være trygt å sende sine unge, håpefulle, sier Erna Solberg til NRK.

– Vi tar på alvor de varslene vi har fått, og vi går gjennom hvorfor vi ikke tidligere var oppmerksomme på varsler som er gitt Unge Høyre tidligere.

Sent onsdag kveld meldte Kristian Tonning Riise (29) i et innlegg på sin Facebook-side at han trekker seg som leder i Unge Høyre med umiddelbar virkning.

Begrunnelsen han selv oppga, var at #Metoo-kampanjen har vært en vekker, og at han «ikke har vært bevisst nok på lederrollen i sosiale settinger».

– For mye alkohol, pågående sjekking og relasjoner til unge jenter

– Han har hatt upassende oppførsel, det har vært for mye alkohol, det har vært pågående og upassende flørting, og det har vært relasjoner til jenter der alder og maktforhold har vært skjevt, sier generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset.

Riise presiserte i sitt innlegg onsdag at det ikke hadde kommet varsler om ham.

Torsdag har imidlertid kilder opplyst til Aftenposten at de i 2013 og 2014 varslet Unge Høyre sentralt om det de opplevde som pågående og ubehagelig adferd fra Riise.

– Vi må erkjenne at det har vært svikt i rutinene hos Unge Høyre. Det har Unge Høyres nåværende generalsekretær beklaget sterkt i dag, og det gjør også jeg. Alt tyder på at det har vært en type varsel som ikke er blitt fulgt opp tilstrekkelig, sier Aarset.

Ble rådet til å trekke seg

Han opplyser at han ble koblet inn i saken på senhøsten i fjor, etter at Unge Høyre hadde fått bekymringsmeldinger knyttet til Riises oppførsel.

– Både Unge Høyres generalsekretær og jeg har hatt ganske tøffe samtaler med ham og stilt ham kritiske spørsmål. Han fikk også råd om å trekke seg, sier Aarset.

Også generalsekretær i Unge Høyre, Maria Barstad Sanner, bekreftet overfor NRK tidligere torsdag at både hun og Aarset hadde rådet Riise til å trekke seg mot slutten av fjoråret.

Til tross for bekymringsmeldingene på Riise som kom inn i fjor, fant ikke verken Unge Høyre eller Høyres generalsekretær ut at det var kommet varsler mot Riise allerede i 2013 og 2014, slik Aftenposten meldte torsdag.

– Så Aftenposten finner i løpet av én dag varsler som dere ikke har funnet i løpet av flere måneder?

– Ja, det er riktig, sier Aarset.

Solberg kan ikke garantere at det ikke kommer flere varsler

Kristian Tonning Riise har sittet i Høyres arbeidsutvalg og i sentralstyret. Partileder Erna Solberg sier at hun ikke ble kjent med saken før onsdag, og at hun heller ikke har hørt noen rykter om Riises oppførsel.

– Nei, jeg har ikke hørt noen rykter om Kristian. Og jeg var heller ikke informert før det i går var klart at det ville skje noe, sier Solberg.

– Det har vært en pågående prosess siden før jul for å prøve å få ham til å trekke seg, ifølge Høyres generalsekretær, og så ble ikke du orientert om det?

– Nei, i vår organisasjon er det Unge Høyres generalsekretær og Høyres generalsekretær som jobber med disse spørsmålene først, for å kartlegge hva det dreier seg om.

Unge Høyre har bekreftet overfor NRK at det torsdag er kommet inn tre varsler mot Riise og to andre personer.

Solberg vil ikke utelukke at det kan komme flere varsler.

– Ikke i noe parti er det garantert at det ikke kommer varsler, og jeg kan ikke garantere at det ikke kommer flere varsler til Høyre, sier hun.

Kristian Tonning Riise har ikke besvart NRKs henvendelser torsdag. Pressesjef Peder Egseth i Høyre opplyser at Riise ikke er tilgjengelig for kommentar.